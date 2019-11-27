Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном официально еще не утвержден

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Поединок между американцем Тони Фергюсоном и обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым официально еще не утвержден. Об этом ТАСС сообщили в команде американца.

"Не стоит торопиться. Бой не утвержден окончательно. Когда это произойдет, будет объявлено официально", - сказал собеседник агентства.

Во вторник стало известно, что Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном.

Поединок запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке. Спортсмены ранее четыре раза могли встретиться друг с другом, но каждый раз поединок отменялся.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.