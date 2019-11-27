Сереви покинул пост главного тренера сборной России по регби-7

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Фиджийский специалист Вайсале Сереви покинул пост главного тренера мужской российской команды по регби-7. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор - председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Антон Левченко.

"Сереви будет нашим консультантом по регби-7 и другим вопросам федерации, Левченко станет исполняющим обязанности", - сказал собеседник агентства.

При Сереви сборная на первом этапе чемпионата Европы заняла девятое место из 12 команд, гарантировав себе участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры 2020 года, однако в отборочном турнире россияне также заняли девятое место и не смогли получить путевку на Игры.

Сереви возглавил команду в ноябре 2018 года. Специалист признан одним из лучших игроков в регби-7 в истории, он включен Международной федерацией регби в Зал славы организации. Также он является обладателем Кубка мира по регби-7 (1997). За сборную Фиджи Сереви выступал с 1990 по 2007 год, являясь в последние годы играющим тренером команды.