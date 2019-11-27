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Лига Европы

Около 100 болельщиков "Базеля" посетят гостевой матч Лиги Европы против "Краснодара"

Встреча пройдет в четверг, начало - 18:50 мск

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Количество болельщиков швейцарского "Базеля" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара" составит примерно 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе швейцарского клуба.

"Краснодар" сыграет в четверг на своем поле с "Базелем" в матче Лиги Европы, начало матча - 18:50 мск.

"Матч посетит около 100 болельщиков "Базеля", - сообщили в пресс-службе.

В матче первого тура "Краснодар" проиграл "Базелю" на выезде со счетом 0:5. После четырех туров российский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Базель" возглавляет таблицу (10 очков), вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).

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