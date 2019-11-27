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Лига Европы

"Краснодар" примет "Базель" в пятом туре группового этапа футбольной Лиги Европы

Встреча начнется в 18:50 мск
Описание
© EPA-EFE/ALEXANDRA WEY

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" встретится дома со швейцарским "Базелем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 18:50 мск.

Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом. В игре первого тура, прошедшем в Базеле 19 сентября, несмотря на большое количество острых атак со стороны "Краснодара", все мячи влетели в ворота российской команды. Дважды отличился полузащитник "Базеля" Кевин Буа, по голу забили хавбеки Лука Дзуффи и Ноа Окафор, также один мяч в собственные ворота отправил полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена. Встреча завершилась со счетом 5:0.

В составе российского клуба не примет участие в предстоящей игре португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, который проходит медицинское обследование после полученной в воскресенье травмы задней поверхности бедра в гостевом матче 17-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (2:1). Также не сыграют травмированные хавбеки Реми Кабелла и Виктор Классон. На пресс-конференции в среду главный тренер Сергей Матвеев отметил, что все остальные футболисты готовы к матчу, среди них значатся восстановившиеся от травм полузащитник Юрий Газинский, нападающий Вандерсон и защитник Дмитрий Скопинцев.

"Базелю" в Краснодаре не помогут из-за травм полузащитники Здравко Кузманович и Рамирес, нападающие Рикки ван Волфсвинкел и Юлиан Фонмос, а также косовский полузащитник Эдон Жегрова, которому было отказано во въезде в Россию. Наставник швейцарцев Марсель Коллер отметил, что допускает возможность ротации состава, так как команда уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

После четырех матчей "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С. В активе команды шесть очков. "Базель" лидирует с 10 баллами, вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).

В параллельном матче турецкий клуб примет "Хетафе". В случае поражения в игре с "Базелем" "Краснодару" для выхода в плей-офф в заключительном туре потребуется победа с разницей в два мяча на чужом поле в очном противостоянии с испанской командой. Если российский клуб в четверг наберет очки, а "Хетафе" уступит, то в заключительном туре "Краснодару" будет достаточно сыграть вничью.

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