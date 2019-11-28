С мыслями о реванше. "Краснодар" примет "Базель" в Лиге Европы после разгрома в гостях

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" в четверг дома встретится со швейцарским "Базелем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. В матче команд в первом туре швейцарский клуб дома одержал разгромную победу со счетом 5:0. Поражение от "Базеля" с таким крупным счетом удивило большинство российских болельщиков, смотревших встречу и знакомых с игрой российской команды. Подопечные Сергея Матвеева имели шансы забить, но не сумели их реализовать, в то время как у швейцарского коллектива залетало почти все. Основанный в 2009 году "Краснодар" успел приучить всех к ярким и стабильным выступлениям во втором по силе еврокубковом турнире, зачастую добиваясь результата красивой комбинационной игрой. В игре с "Базелем" команда показала эффектный, но не эффективный футбол, не воспользовавшись созданными моментами.

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"Краснодар" выступает в Лиге Европы с сезона-2014/15, пропустив лишь однажды групповой этап турнира. За шесть сезонов выступления в еврокубках клуб потерпел пятое разгромное поражение. Последний раз краснодарцы пропускали три и более мяча совсем недавно, уступив со счетом 0:4 в своем первом отборочном турнире Лиги чемпионов греческому "Олимпиакосу". Поражение в раунде плей-офф позволило краснодарцам продолжить выступление в Лиге Европы, где в первом матче клуб проиграл "Базелю", потерпев самое крупное поражение в своей еврокубковой истории. В первом розыгрыше Лиги Европы "Краснодар" попал в группу с командами, представляющими ведущие европейские чемпионаты, - французским "Лиллем", английским "Эвертоном" и немецким "Вольфсбургом". В первых двух матчах команда под руководством Олега Кононова сыграла вничью, но не смогла пройти проверку немецким клубом: в третьем туре "Краснодар" проиграл дома со счетом 2:4, а затем в гостях уступил 1:5. В следующем розыгрыше краснодарцы стали победителями своей группы, но в 1/16 финала попали на скромную чешскую "Спарту", проиграв в обоих матчах (0:1, 0:3) и не сумев пройти дальше. На групповом этапе сезона-2018/19 "Краснодару" предстояло сыграть с пятикратным победителем турнира испанской "Севильей": в домашней встрече российский клуб одержал верх (2:1), но уступил в Испании со счетом 0:3. В матче с "Базелем", который состоится четверг (начало - 18:50 мск), "Краснодар" имеет шанс поквитаться за разгромное поражение. На домашнем стадионе краснодарцы крупно в Европе не проигрывали, а поддержка болельщиков в прохладный ноябрьский вечер сыграет клубу исключительно на руку. Команда Матвеева набрала ход, дважды обыграв турецкий "Трабзонспор", и вернулась в борьбу за плей-офф. Также клубу сумеют помочь восстановившиеся после травм полузащитники Дмитрий Скопинцев, Вандерсон и Юрий Газинский, который прошел с командой все еврокубковые кампании. История противостояния "Базеля" с российскими командами "Базель", являющийся 20-кратным чемпионом швейцарского чемпионата, всегда был для российских клубов неуступчивым соперником, умеющим доставить проблем, что и отметил на предматчевой пресс-конференции Матвеев. Московский "Спартак" дважды встречался с "Базелем" - в сезоне-2002/03 на групповом этапе Лиги чемпионов красно-белые проиграли оба матча (0:2, 0:2), а в сезоне-2010/11 смог пройти швейцарский клуб по сумме двух матчей (3:2, 1:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

Петербургский "Зенит" не сумел пройти "Базель" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2012/13. Подопечные Лучано Спалетти проиграли в гостях со счетом 0:2, а дома победили 1:0, но этого им не хватило для прохода дальше. В 1996 году волгоградский "Ротор" на своем поле одержал победу над "Базелем" со счетом 3:2 в рамках Кубка Интертото, а в первом раунде квалификации Кубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сезона-2004/05 "Базель" остановил грозненский "Терек" (нынешнее название "Ахмат"), сыграв вничью в гостях (1:1) и победив дома (2:0). Последний раз "Базель" встречался с российскими клубами в Лиге чемпионов сезона-2017/18. На групповой стадии швейцарцы в Москве победили ЦСКА (2:0) и проиграли армейцам дома (1:2). В нынешнем розыгрыше Лиги Европы "Базель" обеспечил себе выход в плей-офф уже по итогам четырех встреч, набрав 10 очков в турнирной таблице группы С. Второе место занимает испанский "Хетафе" (6), третье - "Краснодар" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" с одним очком в активе. В случае поражения "Краснодара" от "Базеля" и победы "Хетафе" над "Трабзонспором" российскому клубу для продолжения борьбы в турнире в заключительном туре необходимо будет обыгрывать испанцев с разницей в два мяча. Если "Хетафе" не сумеет победить "Трабзонспор", то для выхода в плей-офф "Краснодару" достаточно будет обыграть испанцев в гостях с любым счетом, независимо от результата предстоящей игры против "Базеля". Победа в игре с "Базелем" и ничья с "Хетафе" позволит "Краснодару" пробиться в 1/16 финала, если испанцы не сумеют одержать победу над "Трабзонспором".