"Спортинг" разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 29 ноября. Португальский "Спортинг" со счетом 4:0 разгромил голландский ПСВ в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Дублем в матче отметился Бруну Фернандеш (16-я и 64-я минуты), по одному мячу на свой счет записали Луис Фелипе (8) и Жереми Матье (43).

"Спортинг" одержал четвертую победу подряд на турнире. В другом матче группы D австрийский ЛАСК в гостях переиграл норвежский "Русенборг" (2:1).

"Спортинг" и ЛАСК досрочно обеспечили себе участие в плей-офф, в турнирной таблице португальский клуб набрал 12 очков, ЛАСК - 10. В последнем туре ЛАСК на своем стадионе примет "Спортинг", а ПСВ - "Русенборг". Все матчи шестого тура пройдут 12 декабря.

АПОЭЛ обеспечил себе выход в плей-офф

В группе F английский "Арсенал" на своем поле уступил немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2, а бельгийский "Стандард" и португальская "Витория" не смогли выявить победителя (1:1). В турнирной таблице лидирует "Арсенал", в активе клуба десять очков, на втором месте располагается немецкая команда (9), на третьей - "Стандард" (7), замыкает таблицу "Витория" (2). В заключительном матче "Стандард" примет на своем поле английский клуб, а "Айнтрахт" - "Виторию".

В группе А кипрский АПОЭЛ в гостевой игре одержал победу над люксембургским "Дюделанжем" (2:0) и обеспечил себе участие в 1/16 финала, обе команды завершали матч вдесятером. Испанская "Севилья", обеспечившая себе выход из группы после четвертого тура, на своем стадионе победила "Карабах" из Азербайджана (2:0) и одержала пять побед из пяти возможных. "Севилья" лидирует в группе, набрав 15 очков, вторым идет АПОЭЛ (7), третьим - "Карабах" (4), "Дюделанж" замыкает таблицу (3). В шестом туре кипрский клуб примет испанский, а "Карабах" - "Дюделанж".

Шотландский "Селтик" переиграл французский "Ренн" со счетом 3:1 в домашнем матче группы Е, в другом матче квартета итальянский "Лацио" на своем стадионе обыграл румынский ЧФР (1:0). "Селтик" в прошлом туре обеспечил себе участие в плей-офф, клуб идет на первом месте с 13 очками в активе, второе место занимает ЧФР (9), на третьей строчке идет "Лацио" (6), на последнем месте расположился "Ренн" (1). В последнем туре ЧФР на своем поле встретится с шотландской командой, а французский клуб в домашнем матче сыграет с "Лацио".

В группе В украинское "Динамо" (Киев) в меньшинстве на последних минутах упустило ничью в гостевом матче со шведским "Мальмё" (3:4), датский "Копенгаген" на выезде переиграл швейцарский клуб "Лугано" со счетом 1:0. В турнирной таблице датский клуб идет на первой строчке, набрав девять очков, второе место занимает "Мальмё" (8), третье - "Динамо" (6), четвертое - "Лугано" (2). В заключительном туре "Копенгаген" примет шведскую команду, а украинский клуб на своем стадионе сыграет с "Лугано".