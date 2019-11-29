Новозеландский регбийный клуб "Крусейдерс" сменил логотип из-за теракта в Крайстчерче

СИДНЕЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Новозеландский регбийный клуб "Крусейдерс" принял решение о смене логотипа из-за критики эмблемы, изображающей рыцаря-крестоносца, после теракта в Крайстчерче 15 марта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе клуба, разместив соответствующее заявление на его официальном сайте.

"Клуб "Крусейдерс" представляет новый логотип, который будет использоваться в игровом сезоне 2020 года", - указано в совместном заявлении руководства клуба и национальной лиги регби Новой Зеландии. Также сообщается, что после долгого изучения альтернативных вариантов названия для клуба, было принято решение сохранить его прежнее имя, так как "ни одно название лучше не отражает верность клуба своим ценностям - вести крестовый поход за социальное улучшение и инклюзивность общества".

Название и логотип клуба, штаб-квартира которого находится в новозеландском Крайстчерче, подверглись критике после теракта, произошедшего в мечетях города 15 марта. Новый логотип представляет собой красно-черную букву "С", стилизованную под традиционные орнаменты маори.

15 марта в новозеландском городе Крайстчерч были совершены нападения на две мечети, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил, что невиновен в этих преступлениях. Следующие слушания по делу состоятся 2 июня 2020 года. Предполагается, что судебный процесс займет от 6 до 12 недель.