Газзаев назвал крайне неубедительными результаты российских клубов в еврокубках

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские футбольные клубы показали крайне неудовлетворительные результаты в Лиге чемпионов и Лиге Европы в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.
Московский "Локомотив", выступающий в группе D Лиги чемпионов, с тремя очками в пяти матчах занимает последнее (четвертое) место в турнирной таблице и уже лишился шансов пробиться в плей-офф еврокубков. Другой московский клуб ЦСКА также идет последним в группе Н Лиги Европы после пяти встреч, не одержав в них ни одной победы (два очка).
"Общее выступление на европейской арене крайне неудачное и неубедительное, - сказал Газзаев. - Потому что уровень футбола в нашей стране оценивается по выступлениям национальной сборной, а также по результатам клубов на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому здесь крайне неубедительно выступили, за исключением "Зенита" и "Краснодара". Остальные клубы вылетели, для качества и рейтинга нашего футбола это крайне неудовлетворительно и печально".
ЦСКА показал худший результат за время выступлений в основной сетке еврокубков в XXI веке. Газзаев считает, что большое количество молодых игроков в составе армейцев не может служить оправданием этому. "ЦСКА просто провально выступил, говорить о том, что у армейцев молодая команда, излишне - это клуб, который на протяжении последних 17 лет является одним из лидеров отечественного футбола, какой бы состав ни был, - сказал он. - И сегодня мы видим, что произошла стагнация".
"Локомотив" в группе D противостоит итальянскому "Ювентусу", испанскому "Атлетико" и немецкому "Байеру". "Я думаю, что игроки не до конца осознали важность результата матча пятого тура с "Байером" (встреча прошла во вторник и завершилась поражением москвичей со счетом 0:2 - прим. ТАСС), мне показалось, что Юрий Павлович Cемин (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) больше хотел выиграть, чем футболисты, поэтому такой результат. Это была хорошая возможность продолжить европейскую кампанию. Но я думаю, что "Локомотив" не лучшим образом провел этот матч, это определенно минус", - отметил Газзаев.
"Шансы есть всегда"
За одну встречу до конца группового этапа математические шансы на участие в матчах на вылет еврокубковых турниров сезона-2019/20 сохраняют лишь санкт-петербургский "Зенит" (второе место в группе G Лиги чемпионов с семью очками), а также "Краснодар" (третье место в группе С Лиги Европы, девять очков). В заключительном матче группового этапа "Краснодар" 12 декабря встретится с испанским "Хетафе" в гостях, двумя днями ранее "Зенит" на выезде сыграет с португальской "Бенфикой". Даже в случае неудачи в матче с португальцами петербургский клуб не опустится ниже третьего места в турнирной таблице, дающего право выступить в плей-офф Лиги Европы.
"Вы знаете, шансы [на выход в плей-офф] есть всегда, у "Зенита" в Лиге чемпионов их больше, но как минимум в Лиге Европы клуб будет. Что касается "Краснодара", то ему предстоит гостевой матч с "Хетафе", и я бы с осторожностью подходил к нему, "Краснодар" должен проявить себя с наилучшей стороны, но я думаю, что фаворитом тут является "Хетафе". Но удача в матче с "Базелем" (в четверг "Краснодар" одержал победу над швейцарским клубом со счетом 1:0 - прим. ТАСС), я надеюсь, придаст "Краснодару" дополнительную мотивацию. Конечно, было бы великолепно, если бы и "Зенит", и "Краснодар" вышли в весеннюю стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы", - заключил Газзаев.