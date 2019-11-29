Газзаев назвал крайне неубедительными результаты российских клубов в еврокубках

Московский "Локомотив", выступающий в группе D Лиги чемпионов, с тремя очками в пяти матчах занимает последнее (четвертое) место в турнирной таблице и уже лишился шансов пробиться в плей-офф еврокубков. Другой московский клуб ЦСКА также идет последним в группе Н Лиги Европы после пяти встреч, не одержав в них ни одной победы (два очка).

"Общее выступление на европейской арене крайне неудачное и неубедительное, - сказал Газзаев. - Потому что уровень футбола в нашей стране оценивается по выступлениям национальной сборной, а также по результатам клубов на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому здесь крайне неубедительно выступили, за исключением "Зенита" и "Краснодара". Остальные клубы вылетели, для качества и рейтинга нашего футбола это крайне неудовлетворительно и печально".

ЦСКА показал худший результат за время выступлений в основной сетке еврокубков в XXI веке. Газзаев считает, что большое количество молодых игроков в составе армейцев не может служить оправданием этому. "ЦСКА просто провально выступил, говорить о том, что у армейцев молодая команда, излишне - это клуб, который на протяжении последних 17 лет является одним из лидеров отечественного футбола, какой бы состав ни был, - сказал он. - И сегодня мы видим, что произошла стагнация".