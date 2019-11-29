Мастеркова ушла в отставку с поста председателя Федерации легкой атлетики Москвы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова покинула пост председателя Федерации легкой атлетики Москвы. Об этом ТАСС сообщил один из делегатов отчетной конференции организации.

"Сегодня проходит отчетная конференция Федерации легкой атлетики Москвы, - сказал собеседник агентства. - Делегаты конференции признали неудовлетворительной работу президиума в текущем году. Руководитель федерации Светлана Мастеркова подала в отставку. Выборы состоятся в самое ближайшее время".

Мастеркова - олимпийская чемпионка в беге на 800 м и 1500 м, обе награды были завоеваны на Играх 1996 года в Атланте. Также в ее активе золото чемпионата мира - 1999 в беге на 1500 м и победа на чемпионате Европы - 1998 в той же дисциплине. Ей принадлежит мировой рекорд на дистанции 1000 м. Она возглавляла Федерацию легкой атлетики Москвы с 2011 года.