Десять футболистов "Сочи" заболели ангиной перед матчем с "Оренбургом"

ТАСС, 29 ноября. Десять игроков футбольного клуба "Сочи" находятся в лазарете команды перед матчем с "Оренбургом" в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча с "Оренбургом" состоится в Сочи в воскресенье, начало - 14:00 мск.

"После возвращения с выезда в Уфу игроки футбольного клуба "Сочи" должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона, - говорится в заявлении пресс-службы "Сочи". - На первые тренировки микроцикла вышло меньше половины полевых игроков. За два дня до игры с "Оренбургом" тренировку и вовсе пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины, на данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов".

"Сочи" располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России, клуб набрал 14 очков в 17 матчах.