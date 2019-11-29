Колобков: Минспорт не будет вмешиваться в выборы главы федерации легкой атлетики

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ не будет вмешиваться в процесс выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Ранее совет World Athletics принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Глава организации Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями во вмешательстве в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. И. о. президента организации избрана Юлия Тарасенко. ВФЛА в ближайшее время должна определиться с датой отчетно-выборной конференции.
"Кандидат на этот пост должен быть занят в работе федерации в режиме фулл-тайм, это должен быть профессионал, который знал бы, как работает спортивная отрасль. Это должен быть человек, имеющий серьезный опыт в такой работе. Сейчас мы будем вместе изучать, кто будет выдвигаться. Но, безусловно, министерство не имеет права и не будет вмешиваться в этот процесс", - сказал Колобков.
"Министерство спорта серьезно озабочено произошедшим. Поэтому и было принято решение поддержать ВФЛА в их намерении провести внеочередную отчетно-выборную конференцию. А также рекомендовано разработать дорожную карту, выполнение которой мы будем отслеживать ежедневно. В этой работе мы надеемся на поддержку РУСАДА", - отметил министр.
Отчет о выполнении пунктов дорожной карты должен еженедельно направляться в Министерство спорта. В случае нарушений будет рассмотрен вопрос о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА.