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Шахматные турниры

Российская шахматистка Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу

Второе место заняла болгарская спортсменка Антоанета Стефанова

ТАСС, 29 ноября. Россиянка Александра Костенюк выиграла чемпионат Европы по шахматам в блице. Соревнования прошли в Монако.

Костенюк набрала 10 очков в 13 партиях, второе место заняла болгарская спортсменка Антоанета Стефанова (9,5 очка), которая по дополнительным показателям опередила россиянок Валентину Гунину (9,5), ставшую третьей, и Алину Кашлинскую, которая заняла шестое место.

Костенюк 35 лет, она во второй раз стала победительницей чемпионата Европы в блице, впервые она выиграла турнир в 2017 году. Костенюк является 12-й чемпионкой мира по шахматам, она удерживала этот титул с сентября 2008 года по декабрь 2010-го. В ее активе также три победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2010, 2012, 2014) и пять золотых наград командного чемпионата Европы в составе сборной России (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).

Чемпионат Европы по рапиду пройдет в Монако в субботу и воскресенье.

Теги
Шахматные турниры
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