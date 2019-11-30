Орлов принес "Вашингтону" победу в овертайме матча НХЛ против "Тампы"

ТАСС, 30 ноября. "Вашингтон" дома обыграл "Тампу" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил российский защитник столичного клуба Дмитрий Орлов.

В составе победителей отличились Евгений Кузнецов (26-я минута), Якуб Врана (44), Александр Овечкин (52) и Орлов (64 ОТ). Также в активе Орлова и Кузнецова по одной результативной передаче. Орлов стал лучшим игроком матча, второй звездой был признан Врана, третьей - Овечкин.

В текущем сезоне российский защитник набрал 10 (2 гола + 8 передач) очков. На счету Овечкина 27 (17+10) баллов за результативность. Кузнецов набрал 25 (11+14) очков в регулярном чемпионате.

По количеству заброшенных шайб Овечкин занимает четвертое место в лиге после Давида Пастрняка ("Бостон", 24 гола), Конора Макдэвида ("Эдмонтон", 18) и Брэда Маршанда ("Бостон", 18). Капитан столичного клуба отличился в большинстве. Теперь на его счету 255 голов в неравных составах, по этому показателю он делит третье место в истории НХЛ с финном Теему Селянне. Больше заброшенных шайб в активе имеют только завершившие свои карьеры Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

У "Тампы" голами отметились Брэйден Пойнт (19), Михаил Сергачев (25) и Алекс Киллорн (39). Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок по воротам. Три результативные передачи на свой счет записал российский форвард команды Никита Кучеров, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром лиги. В текущем регулярном чемпионате Кучеров набрал 27 (9+18) очков, у Сергачев 13 (3+10) баллов за результативность.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 27 играх. "Тампа" идет на 10-м месте, имея в активе 27 очков после 23 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Детройтом", а "Тампа" примет дома "Каролину". Оба игры встречи пройдут 1 декабря.