{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Орлов принес "Вашингтону" победу в овертайме матча НХЛ против "Тампы"

Встреча завершилась со счетом 4:3
Дмитрий Орлов AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Дмитрий Орлов
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 30 ноября. "Вашингтон" дома обыграл "Тампу" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил российский защитник столичного клуба Дмитрий Орлов.

В составе победителей отличились Евгений Кузнецов (26-я минута), Якуб Врана (44), Александр Овечкин (52) и Орлов (64 ОТ). Также в активе Орлова и Кузнецова по одной результативной передаче. Орлов стал лучшим игроком матча, второй звездой был признан Врана, третьей - Овечкин.

В текущем сезоне российский защитник набрал 10 (2 гола + 8 передач) очков. На счету Овечкина 27 (17+10) баллов за результативность. Кузнецов набрал 25 (11+14) очков в регулярном чемпионате.

По количеству заброшенных шайб Овечкин занимает четвертое место в лиге после Давида Пастрняка ("Бостон", 24 гола), Конора Макдэвида ("Эдмонтон", 18) и Брэда Маршанда ("Бостон", 18). Капитан столичного клуба отличился в большинстве. Теперь на его счету 255 голов в неравных составах, по этому показателю он делит третье место в истории НХЛ с финном Теему Селянне. Больше заброшенных шайб в активе имеют только завершившие свои карьеры Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

У "Тампы" голами отметились Брэйден Пойнт (19), Михаил Сергачев (25) и Алекс Киллорн (39). Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок по воротам. Три результативные передачи на свой счет записал российский форвард команды Никита Кучеров, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром лиги. В текущем регулярном чемпионате Кучеров набрал 27 (9+18) очков, у Сергачев 13 (3+10) баллов за результативность.

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 27 играх. "Тампа" идет на 10-м месте, имея в активе 27 очков после 23 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Детройтом", а "Тампа" примет дома "Каролину". Оба игры встречи пройдут 1 декабря.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Коламбусом"
Встреча завершилась со счетом 2:5
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС