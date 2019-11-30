Глава ФСР: Каплина - настоящий герой, трудности не помешали ей завоевать лицензию на Игры

ТАСС, 30 ноября. Скалолазку Юлию Каплину можно считать настоящим героем, так как травма по ходу сезона не помешала ей отобраться на Олимпийские игры в Токио. Такое мнение высказал глава Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Каплина завоевала лицензию на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе (Франция). Россиянка заняла седьмое место в отборочном раунде и попала в финал.

"Мы рады, что Юле удалось показать высокий результат и отобраться на Олимпийские игры 2020 года. Поздравляем ее с этим достижением, а также тренера Сергея Сергеевича Сергеева. Впереди еще есть формальности, но нас уже поздравил президент Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Сколарис. Теперь IFSC направит официальное приглашение в адрес Олимпийского комитета России (ОКР), который должен подтвердить участие Каплиной", - сказал Бычков.

"Юля - настоящий герой. В мае она получила травму на Кубке мира в боулдеринге, но восстановилась. Сегодня был неприятный момент в трудности. Она серьезно ударилась о скалодром после срыва, но все обошлось. На выступление в финале это не должно повлиять", - добавил глава ФСР.

Финал в многоборье состоится 1 декабря, начало - 16:00 мск. Скалолазание впервые в истории будет представлено на Олимпийских играх. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.