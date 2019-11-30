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Летние олимпийские виды спорта

Глава ФСР: Каплина - настоящий герой, трудности не помешали ей завоевать лицензию на Игры

Спортсменка смогла отобраться на Олимпиаду через квалификационный турнир во Франции
Юлия Каплина Пресс-служба Федерации скалолазания России/ТАСС
Описание
Юлия Каплина
© Пресс-служба Федерации скалолазания России/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Скалолазку Юлию Каплину можно считать настоящим героем, так как травма по ходу сезона не помешала ей отобраться на Олимпийские игры в Токио. Такое мнение высказал глава Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Каплина завоевала лицензию на Игры во время квалификационного турнира в Тулузе (Франция). Россиянка заняла седьмое место в отборочном раунде и попала в финал.

"Мы рады, что Юле удалось показать высокий результат и отобраться на Олимпийские игры 2020 года. Поздравляем ее с этим достижением, а также тренера Сергея Сергеевича Сергеева. Впереди еще есть формальности, но нас уже поздравил президент Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) Марко Сколарис. Теперь IFSC направит официальное приглашение в адрес Олимпийского комитета России (ОКР), который должен подтвердить участие Каплиной", - сказал Бычков.

"Юля - настоящий герой. В мае она получила травму на Кубке мира в боулдеринге, но восстановилась. Сегодня был неприятный момент в трудности. Она серьезно ударилась о скалодром после срыва, но все обошлось. На выступление в финале это не должно повлиять", - добавил глава ФСР.

Финал в многоборье состоится 1 декабря, начало - 16:00 мск. Скалолазание впервые в истории будет представлено на Олимпийских играх. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

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Летние олимпийские виды спорта
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