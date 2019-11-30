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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжница Непряева стала третьей в гонке на 10 км классическим стилем на этапе КМ

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 26 минут 47,5 секунд. Второй стала финка Криста Пярмякоски (+30,1), Непряева уступила победительнице 44,4 секунды.

Россиянка Алиса Жамбалова заняла 20-е место (отставание - 1.27,7 секунды), Яна Кирпиченко - 29-е (+1.48,1), Лидия Дуркина - 31-е (+2.00,3), Диана Голован - 36-е (+2.07,7), Анна Жеребятьева - 42-е (+2.12,2), Екатерина Смирнова - 48-е (+2.19,5), Ольга Царева - 54-е (+2.29,9).

Позднее в субботу пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом, в воскресенье состоятся гонки преследования (15 км у мужчин и 10 км у женщин). Этап Кубка мира в Руке завершится в воскресенье.

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