{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Уфа" на выезде обыграла "Крылья Советов" в матче РПЛ

Единственный мяч забил Ловро Бизяк

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Самара-Арене".

Единственный мяч забил Ловро Бизяк (25-я минута). В конце первого тайма тренер "Уфы" Николай Сафрониди получил желтую карточку.

Команды встретились в восьмой раз в истории, на счету "Уфы" пять побед, дважды сильнее оказывались самарцы, еще один матч завершился вничью.

В турнирной таблице "Уфа" занимает шестое место, набрав 22 очка в 18 матчах. "Крылья Советов" занимают 12-е место (18 очков в 18 матчах).

В следующем туре "Крылья Советов" примут екатеринбургский "Урал" 8 декабря, "Уфа" днем ранее на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3ЦСКА17103425-1633
4Краснодар1796232-1933
5Ростов1793530-2730
6Уфа1857615-1722
7Спартак1764718-1622
8Динамо1756614-1721
9Урал1755721-2920
10Арсенал1754818-2319
11Оренбург1754821-2419
12Крылья Советов18531018-2218
13Ахмат1746712-2218
14Рубин174589-1917
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1735915-2414
Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в Нидерландах
"Витесс" объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера
Ассистенты тренера Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покинули голландский клуб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС