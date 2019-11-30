"Уфа" на выезде обыграла "Крылья Советов" в матче РПЛ

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Самара-Арене".
Единственный мяч забил Ловро Бизяк (25-я минута). В конце первого тайма тренер "Уфы" Николай Сафрониди получил желтую карточку.
Команды встретились в восьмой раз в истории, на счету "Уфы" пять побед, дважды сильнее оказывались самарцы, еще один матч завершился вничью.
В турнирной таблице "Уфа" занимает шестое место, набрав 22 очка в 18 матчах. "Крылья Советов" занимают 12-е место (18 очков в 18 матчах).
В следующем туре "Крылья Советов" примут екатеринбургский "Урал" 8 декабря, "Уфа" днем ранее на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|25-16
|33
|4
|Краснодар
|17
|9
|6
|2
|32-19
|33
|5
|Ростов
|17
|9
|3
|5
|30-27
|30
|6
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|7
|Спартак
|17
|6
|4
|7
|18-16
|22
|8
|Динамо
|17
|5
|6
|6
|14-17
|21
|9
|Урал
|17
|5
|5
|7
|21-29
|20
|10
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|18-23
|19
|11
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|12
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|13
|Ахмат
|17
|4
|6
|7
|12-22
|18
|14
|Рубин
|17
|4
|5
|8
|9-19
|17
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14