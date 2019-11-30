"Уфа" на выезде обыграла "Крылья Советов" в матче РПЛ

САМАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Самара-Арене".

Единственный мяч забил Ловро Бизяк (25-я минута). В конце первого тайма тренер "Уфы" Николай Сафрониди получил желтую карточку.

Команды встретились в восьмой раз в истории, на счету "Уфы" пять побед, дважды сильнее оказывались самарцы, еще один матч завершился вничью.

В турнирной таблице "Уфа" занимает шестое место, набрав 22 очка в 18 матчах. "Крылья Советов" занимают 12-е место (18 очков в 18 матчах).

В следующем туре "Крылья Советов" примут екатеринбургский "Урал" 8 декабря, "Уфа" днем ранее на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".