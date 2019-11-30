Представление команды Дании - соперника сборной России по группе Евро-2020

С командой Дании подопечные Станислава Черчесова сыграют в третьем туре группы В. Встреча пройдет в Копенгагене 22 июня. В первом туре россияне 13 июня в Петербурге сыграют с бельгийцами, во втором - 17 июня в Петербурге с финнами.

Сборная Дании пропустила прошлый чемпионат Европы, после чего в отставку подал Мортен Ольсен, руководивший командой на протяжении 15 лет. Датчане в стыковых матчах за право выступить на турнире во Франции уступили шведам (1:2, 2:2), в составе которых три из четырех мячей забил Златан Ибрагимович. После ухода Ольсена датчан возглавил Оге Харейде, который до этого дважды подряд не просто приводил к чемпионству шведский "Мальмё", но и выводил его в групповой этап Лиги чемпионов. Под руководством норвежского специалиста датская команда квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в России, где дошла до 1/8 финала.

На групповом этапе мирового первенства датчане обыграли сборную Перу (2:1), а также сыграли вничью с командами Австралии (1:1) и будущими чемпионами мира французами (0:0). В матче 1/8 финала датская команда в серии пенальти уступила будущим финалистам турнира хорватам - основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1.

Отборочный цикл чемпионата Европы - 2020 датчане начали с ничьей со сборной Швейцарии, отыгравшись в гостях со счета 0:3, после чего на своем поле при подавляющем игровом преимуществе не сумели переиграть ирландцев (1:1). Далее последовали две дежурные крупные победы над командами Гибралтара (5:1) и Грузии (6:0), в гостях же подопечные Харейде не смогли распечатать ворота грузин (0:0). После домашних побед над швейцарцами (1:0) и командой Гибралтара (6:0) датским футболистам для выхода на чемпионат Европы оставалось не проиграть на выезде ирландцам. С этой задачей они справились не без труда, сыграв вничью со счетом 1:1.

Сборные России и Дании изначально были определены в одну группу на чемпионате Европы, поскольку находились в одном кластере. Как и россияне, датчане являются одними из хозяев предстоящего турнира. Кто именно проведет все три матча в группе на своем поле, решала жеребьевка, которая прошла 22 ноября, - в итоге это право досталось датчанам, россияне же будут довольствоваться двумя матчами в родных стенах. В России матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге (три игры группового этапа и четвертьфинал).

Проигрывают пока только любители

Сборная Дании по руководством Харейде не проигрывает в основное время на протяжении 34 матчей, последняя неудача команды датирована 11 октября 2016 года, тогда датчане в домашнем отборочном матче чемпионата мира уступили черногорцам (0:1). В 2018 году сборная Дании в товарищеском матче уступила команде Словакии со счетом 0:3, тогда из-за конфликта между игроками и Датским футбольным союзом, возникшем из-за распределения имиджевых прав на спортсменов, профессиональные футболисты бойкотировали игру и на поле вышли любители и игроки в мини-футбол. Харейде той командой не руководил.