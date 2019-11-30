Представление команды Дании - соперника сборной России по группе Евро-2020

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет в финальной стадии чемпионата Европы с командой Дании. ТАСС представляет соперника россиян по группе В.
С командой Дании подопечные Станислава Черчесова сыграют в третьем туре группы В. Встреча пройдет в Копенгагене 22 июня. В первом туре россияне 13 июня в Петербурге сыграют с бельгийцами, во втором - 17 июня в Петербурге с финнами.
Сборная Дании пропустила прошлый чемпионат Европы, после чего в отставку подал Мортен Ольсен, руководивший командой на протяжении 15 лет. Датчане в стыковых матчах за право выступить на турнире во Франции уступили шведам (1:2, 2:2), в составе которых три из четырех мячей забил Златан Ибрагимович. После ухода Ольсена датчан возглавил Оге Харейде, который до этого дважды подряд не просто приводил к чемпионству шведский "Мальмё", но и выводил его в групповой этап Лиги чемпионов. Под руководством норвежского специалиста датская команда квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в России, где дошла до 1/8 финала.
На групповом этапе мирового первенства датчане обыграли сборную Перу (2:1), а также сыграли вничью с командами Австралии (1:1) и будущими чемпионами мира французами (0:0). В матче 1/8 финала датская команда в серии пенальти уступила будущим финалистам турнира хорватам - основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1.
Отборочный цикл чемпионата Европы - 2020 датчане начали с ничьей со сборной Швейцарии, отыгравшись в гостях со счета 0:3, после чего на своем поле при подавляющем игровом преимуществе не сумели переиграть ирландцев (1:1). Далее последовали две дежурные крупные победы над командами Гибралтара (5:1) и Грузии (6:0), в гостях же подопечные Харейде не смогли распечатать ворота грузин (0:0). После домашних побед над швейцарцами (1:0) и командой Гибралтара (6:0) датским футболистам для выхода на чемпионат Европы оставалось не проиграть на выезде ирландцам. С этой задачей они справились не без труда, сыграв вничью со счетом 1:1.
Сборные России и Дании изначально были определены в одну группу на чемпионате Европы, поскольку находились в одном кластере. Как и россияне, датчане являются одними из хозяев предстоящего турнира. Кто именно проведет все три матча в группе на своем поле, решала жеребьевка, которая прошла 22 ноября, - в итоге это право досталось датчанам, россияне же будут довольствоваться двумя матчами в родных стенах. В России матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге (три игры группового этапа и четвертьфинал).
Проигрывают пока только любители
Сборная Дании по руководством Харейде не проигрывает в основное время на протяжении 34 матчей, последняя неудача команды датирована 11 октября 2016 года, тогда датчане в домашнем отборочном матче чемпионата мира уступили черногорцам (0:1). В 2018 году сборная Дании в товарищеском матче уступила команде Словакии со счетом 0:3, тогда из-за конфликта между игроками и Датским футбольным союзом, возникшем из-за распределения имиджевых прав на спортсменов, профессиональные футболисты бойкотировали игру и на поле вышли любители и игроки в мини-футбол. Харейде той командой не руководил.
За время руководства командой Харейде практически не меняет стартовый состав и делает ставку на проверенных бойцов и сыгранность. Почти все игроки основы выступают в сильнейших европейских чемпионатах, почти в каждой линии есть лидеры. Ворота защищает сын чемпиона Европы Петера Шмейхеля Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия), лидером обороны является центральный защитник итальянской "Аталанты" Симон Кьер, а игру в середине поля ведет один из лучших плеймейкеров мира Кристиан Эриксен из "Тоттенхэма". Единственной проблемной линией датчан является нападение, где тренерский штаб не может определиться с основным форвардом, ротируя Андреаса Корнелиуса ("Парма", Италия), Мартина Брейтуэйта ("Леганес", Испания) и Каспера Дольберга ("Ницца", Франция).
К чемпионату Европы в основном составе могут появиться лидеры молодежной сборной: крайние атакующие полузащитники Роберт Сков ("Хоффенхайм", Германия) и Якоб Бруун-Ларсен (дортмундская "Боруссия", Германия). В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Дании занимает 16-е место.
Сборные России и Дании встречались между собой один раз - в товарищеском матче в феврале 2012 года россияне одержали победу в Копенгагене со счетом 2:0. Из нынешнего состава национальной команды в той игре принимал участие только Юрий Жирков, за датчан уже выступали Эриксен и Кьер. Сборная Дании является победителем чемпионата Европы 1992 года и обладателем Кубка конфедераций 1995 года.
Европейское первенство в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.