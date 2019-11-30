Эксперт: финны не будут мальчиками для битья на Евро-2020 в группе со сборной России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная Финляндии по футболу, попавшая в группу B чемпионата Европы 2020 года, не будет мальчиком для битья на предстоящем турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист и тренер, отец финского полузащитника клуба Российской премьер-лиги "Ростов" Романа Еременко Алексей Еременко.
Сборная Финляндии попала в группу B чемпионата Европы, где также сыграют сборные России, Дании и Бельгии. Жеребьевка прошла 30 ноября в Бухаресте. Для финнов этот выход в финальную стадию крупного турнира стал первым в истории.
"Я не думаю, что это удачный или неудачный жребий, - сказал Еременко. - Если смотреть с футбольной стороны, не имеет значения, с кем ты попадаешь в группу. Особенно для сборной Финляндии, так как она является дебютантом крупных турниров, для нее это новый опыт, естественно, что она будут стараться набрать как можно больше очков. Понятно, что у России совсем другое положение".
"Вместе с тем списывать со счетов финнов нельзя, как и думать о том, что это новички, которые будут проходным вариантом, мальчиком для битья, возможностью заработать очки, - отметил он. - У сборной Финляндии матчи в Копенгагене и Санкт-Петербурге - это два шага. В оба города приедет многотысячная бригада болельщиков, думаю, болельщики уже начали бронировать билеты".
Еременко-старший отметил, что в случае попадания в группу A команде пришлось бы проводить матчи в Риме и Баку. "Это уже страшные расстояния, добираться туда болельщикам из Хельсинки не так просто. Да и команде такие дальние расстояния, учитывая климатические условия, немного усложнили бы жизнь. И с точки зрения проживания, и восстановления команды", - добавил Еременко.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.