Представление команды Финляндии - соперника сборной России по группе Евро-2020

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет в финальной стадии чемпионата Европы в группе B с командами Бельгии, Финляндии и Дании. ТАСС представляет сборную Финляндии, номинально слабейшую команду квартета. С бельгийцами сборная России сыграет в первом туре групповой стадии 13 июня в Петербурге, 17 июня состоится матч против команды Финляндии в Петербурге, 22 июня - против сборной Дании в Копенгагене.

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Занимающая 58-е место в ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Финляндии стала единственным соперником российской национальной команды (38-я строчка), определившимся в результате жеребьевки. Для этого коллектива предстоящий Евро-2020 станет первым в истории - ранее команда ни разу не выходила в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. В отборочном турнире финны набрали 18 очков и заняли второе место в группе J, опередив сборные Греции, Боснии и Герцеговины, Армении и Лихтенштейна; выше были только итальянцы, которые прошли квалификационный путь, одержав 10 побед в 10 матчах. Команда, которую с конца 2016 года возглавляет Маркку Канерва, действует достаточно вариативно, не ограничиваясь одной тактической схемой. Однако чаще всего играет по классической модели с четырьмя защитниками, четырьмя полузащитниками и двумя нападающими. В зависимости от ситуации и силы соперника эта команда способна переключаться на модели 4-5-1, 5-4-1 и 4-3-3.

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В любой из них важное место отводится главной звезде команды, форварду английского "Норвича" Теему Пукки. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Чемпионшипа, второго по силе дивизиона английского футбола, стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 мячей, и помог команде выйти в премьер-лигу. В элитном дивизионе он начал ярко, забив в первых трех турах пять мячей и был назван лучшим игроком месяца во всем чемпионате, после чего ушел в тень. Неудачная игра на клубном уровне никак не сказалась на его выступлениях за сборную в отборе на чемпионат Европы - 29-летний нападающий с 10 голами вошел в пятерку лучших бомбардиров квалификации, на один мяч опередив капитана российской команды Артема Дзюбу. В ожидании Еременко В составе сборной Финляндии практически нет игроков, выступающих во внутреннем первенстве, большинство из них играют по соседству - в чемпионатах Швеции, Дании и Норвегии. Отдельного внимания заслуживает также игрок из немецкого "Байера", соперника московского "Локомотива" по групповому турниру Лиги чемпионов. Речь об основном голкипере леверкузенцев и сборной Лукаше Градецком, который провел девять из десяти отборочных матчей, пропустив в них восемь мячей и шесть раз сыграв на ноль.

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