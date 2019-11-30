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НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Георгиев отстоял на ноль

Российский вратарь сделал третий шатаут в карьере, Панарин, Бучневич и Гусев очков не набрали
Александр Георгиев AP Photo/Noah K. Murray
Описание
Александр Георгиев
© AP Photo/Noah K. Murray

ТАСС, 1 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Адам Фокс (13-я минута), Мика Зибанежад (43, в меньшинстве), Йеспер Фаст (46, в меньшинстве) и Брэди Шей (58). На 46-й минуте большим штрафом за толчок соперника на борт был наказан форвард "Рейнджерс" Крис Крайдер.

Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев впервые в текущем сезоне отстоял на ноль, отразив 33 броска, всего в его активе три сухих матча. В нынешнем регулярном чемпионате 23-летний россиянин провел 11 матчей.

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин провел на площадке 18 минут 6 секунд и не сумел отметиться результативными действиями, совершив три броска по воротам соперника. Его одноклубник россиянин Павел Бучневич нанес один бросок за 13 минут 27 секунд, также не набрав очков. Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев провел на площадке 19 минут 40 секунд, нанеся два броска при показателе полезности -2.

"Рейнджерс" поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 25 матчах. "Нью-Джерси" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 22 очка после 25 встреч.

В следующем матче "Рейнджерс" на домашней площадке примут "Вегас", "Нью-Джерси" в гостях сыграет с "Баффало". Обе встречи пройдут 3 декабря.

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