Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 1 декабря. Россиянин Матвей Елисеев завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Лучшее время показал норвежец Йоханнес Бё, преодолев дистанцию за 24 минуты 18,3 секунды и допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал его брат Тарьей Бё (отставание 19,0 секунд; 1 промах), Елисеев не допустил промахов, уступив победителю 19,9 секунды.

Россиянин Александр Логинов стал четвертым (+27,1; 1), Эдуард Латыпов - 25-м (+1.28,9; 2), Евгений Гараничев - 29-м (+1.35,9; 1), Никита Поршнев - 37-м (+1.51,8; 2), Антон Бабиков - 41-м (+1.55,0; 1), Дмитрий Малышко - 58-м (+2.14,3; 4).

Впервые в своей карьере 26-летний Елисеев попал на пьедестал на этапе Кубка мира в личной гонке. Он является бронзовым призером чемпионата мира - 2019 в эстафете. В прошлом сезоне Елисеев занял 29-е место в общем зачете Кубка мира.

Позднее в воскресенье спринтерскую гонку на 7,5 км проведут женщины.