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Зимние олимпийские виды спорта

Тихомиров: технический делегат FIS позитивно оценил готовность трассы в Банном к этапу КМ

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря
Денис Тихомиров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Денис Тихомиров
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) поставил позитивную оценку готовности горнолыжного курорта "Банное" (ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск") к проведению первого этапа Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря на территории горнолыжного курорта "Банное".

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"До старта Кубка мира в Банном осталось чуть меньше недели, там отличный оргкомитет, несмотря на то, что ребята без опыта проведения мероприятий по сноуборду. Работа идет четко по графику, уже прибыли представители международной федерации, которые проверяют готовность объекта, все оценивают его очень позитивно. Официальный технический представитель федерации дал позитивную оценку готовности объекта", - отметил Тихомиров

"Понимаем, что в этом регионе спорт номер один - это хоккей. Но с учетом масштаба нашего мероприятия, участия мировых лидеров и олимпийских чемпионов, надеемся, что этап Кубка мира будет с интересом встречен зрителями", - добавил собеседник ТАСС.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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