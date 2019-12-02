Тихомиров: технический делегат FIS позитивно оценил готовность трассы в Банном к этапу КМ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) поставил позитивную оценку готовности горнолыжного курорта "Банное" (ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск") к проведению первого этапа Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря на территории горнолыжного курорта "Банное".