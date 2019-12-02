В Махачкале открыли школу единоборств имени Нурмагомедова

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова - отца и тренера обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова - открыли в понедельник в Махачкале.

"Сегодня мы присутствуем на открытии школы нашего заслуженного тренера Российского Федерации Абдулманапа Нурмагомедова, которая построена за счет семьи Нурмагомедовых и тех, кто помогал [им]", - сказал глава Дагестана Владимир Васильев.

Хабиб Нурмагомедов отметил, что открытие данной школы - это "только начало". По его словам, в дальнейшем ее планируется расширить и сделать из нее учебное заведение, в котором обучающиеся могли бы жить, тренироваться, обучаться и отдыхать. "Это очень важно. Такую возможность мы обсуждали и с главой государства и руководителем республики. Так что сегодняшнее открытие школы - это только начало, в будущем мы будем развиваться и расширяться", - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Как сообщил ТАСС тренер по ММА Руслан Раджабов, который работает в новой школе, здесь на сегодня одновременно смогут заниматься около 70 ребят. "Тут будут заниматься Хабиб со своим ближайшим окружением спортсменов с 6 до 8 вечера, а я со своими воспитанниками буду заниматься с 8 до 10. Целый день будут тренировки по борьбе, дзюдо и так далее", - сказал Раджабов.