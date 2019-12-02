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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по сноуборду рассчитывает на успешное выступление Уайлда в сезоне

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря на территории горнолыжного курорта "Банное"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд улучшил свое катание и должен показать хорошие результаты в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря на территории горнолыжного курорта "Банное" (ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск").

"Настроение у Вика перед сезоном хорошее, сейчас он готовится к соревнованиям. Он улучшил не только настроение, но и катание, так что надеемся на его хорошее выступление по ходу всего сезона, не только на домашнем этапе", - сказал Салагаев.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России он выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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