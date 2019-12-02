Кавазашвили: вручение приза Яшина говорит о признании миром футбольных достижений страны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Выбор Льва Яшина в качестве человека, именем которого названа новая престижная награда, говорит о признании футбольных достижений СССР и России. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь советской сборной Анзор Кавазашвили, который выступал вместе с Яшиным. В понедельник в Париже состоится церемония вручения "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту мира по итогам года, которая присуждается французским журналом France Football ("Франс футбол") с 1956 года. В этом году впервые отдельной награды будет удостоен лучший вратарь года, ему будет вручен приз, носящий имя Льва Яшина.

"Это, конечно, потрясающе, что на самом высоком уровне мирового футбола было принято такое решение в отношении Льва Яшина. В истории было время, когда лучшим вратарем мира являлся Франтишек Планичка, после - Алексей Хомич, который известен по играм за московское "Динамо" во время турне по Великобритании в 1945 году. Но как бы часто ни сменялись поколения и несмотря на новые веяния, Лев Иванович Яшин спустя столько лет получил признание всего мирового сообщества. Журналисты, футболисты и тренеры и по сей день помнят его, читают историю, смотрят фильмы и записи, на которых Лев Яшин блистательно защищает ворота сборной не только Советского Союза, но и мира", - сказал Кавазашвили. "Это говорит о признании нашей страны, нашего вратарского мастерства. Мы счастливы, что его имя носит этот золотой приз, и я горд тем, что семь лет выступал вместе с ним. Мы с ним - бронзовые призеры чемпионата мира 1966 года (памятные награды за четвертое место - прим. ТАСС). Хочется верить в лучшее, но сомневаюсь, что у нас еще будет такой успех", - добавил он.