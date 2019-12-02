Внук Яшина и капитан "Динамо" Шунин посетят церемонию вручения "Золотого мяча"

В рамках церемонии вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года по версии французского журнала France Football "Золотой мяч" впервые будет вручена награда лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Торжественное мероприятие пройдет в парижском театре Шатле вечером в понедельник.

"Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии "Золотой мяч", - написал Шунин в своем аккаунте в Instagram. - Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством "Динамо" представлю наш клуб на главной футбольной премии мира. Думаю, что награду имени Яшина получит Алиссон или Марк-Андре тер Штеген".

Также мероприятие посетят член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин и начальник команды Александр Удальцов.