Внук Яшина и капитан "Динамо" Шунин посетят церемонию вручения "Золотого мяча"

ТАСС, 2 декабря. Вратарь и капитан московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин и внук Льва Яшина Василий Фролов посетят церемонию вручения "Золотого мяча". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".
В рамках церемонии вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года по версии французского журнала France Football "Золотой мяч" впервые будет вручена награда лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Торжественное мероприятие пройдет в парижском театре Шатле вечером в понедельник.
"Сегодняшний вечер я проведу в Париже на премии "Золотой мяч", - написал Шунин в своем аккаунте в Instagram. - Один из десяти лучших вратарей мира впервые получит приз имени Льва Яшина. Горжусь тем, что в компании с Василием Фроловым и руководством "Динамо" представлю наш клуб на главной футбольной премии мира. Думаю, что награду имени Яшина получит Алиссон или Марк-Андре тер Штеген".
Также мероприятие посетят член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин и начальник команды Александр Удальцов.
France Football включил в список номинантов на первую в истории награду лучшему вратарю 10 голкиперов, среди которых бразильцы Алиссон ("Ливерпуль") и Эдерсон ("Манчестер Сити"), поляк Войцех Щенсный ("Ювентус"), словенцы Самир Ханданович ("Интер") и Ян Облак ("Атлетико"), испанец Кепа Аррисабалага ("Челси"), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм"), камерунец Андре Онана ("Аякс") и немцы Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Мануэль Нойер ("Бавария").
В списке номинантов на "Золотой мяч" значатся фамилии 30 футболистов. Основным претендентом на награду считается нападающий испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси, который в сезоне-2018/19 вместе с клубом стал чемпионом Испании, а также был признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и получил приз "Золотая бутса" как лучший бомбардир европейских чемпионатов (36 голов в 34 матчах). Главными конкурентами аргентинца называются форвард Криштиану Роналду, который в прошлом сезоне помог "Ювентусу" завоевать титул чемпиона Италии, а сборной Португалии - выиграть Лигу наций, а также голландский защитник Вирджил ван Дейк, который стал одним из ключевых игроков английского "Ливерпуля" в прошлом сезоне и помог команде стать победителем Лиги чемпионов.