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Футбол в России

Судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско после игры с "Зенитом"

После игры главный тренер "Спартака" зашел в судейскую комнату и в резкой форме выразил недовольство работой судейской бригады
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита". Об этом сообщил глава комитета Ашот Хачатурянц, слова которого приводит пресс-служба РФС.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 1:0. После игры Тедеско зашел в судейскую комнату и в резкой форме выразил недовольство работой судейской бригады во главе с Виталием Мешковым.

"Судейский комитет РФС ожидает рапорт инспектора, видеоматериалы VAR и жалобу ФК "Спартак", - сообщил Хачатурянц. - Их рассмотрение будет проведено в сжатые сроки. В случае выявления ошибки арбитра Виталия Мешкова это может негативно повлиять на его рейтинг и дальнейшие назначения".

"Отдельно будет рассмотрен эпизод с посещением судейской комнаты тренером "Спартака" Доменико Тедеско и его поведением, - добавил Хачатурянц. - Кроме того, мы полагаем, что необходимо прекратить практику появления посторонних людей в судейской - там могут находиться только арбитры и инспектор матча".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка после 18 матчей. "Спартак" идет девятым с 22 очками в активе.

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