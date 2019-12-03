Получивший приз Яшина Алиссон заявил, что чувствует себя счастливым

ТАСС, 3 декабря. Бразильский вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон заявил, что, получив приз лучшего вратаря года имени Льва Яшина, он чувствует себя счастливым. Об этом Алиссон заявил на церемонии вручения "Золотого мяча", которая прошла в Париже вечером в понедельник.

Второе место занял немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, третье - бразильский вратарь английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

"Для меня большая честь находиться здесь в присутствии великих футболистов и футболисток, - сказал Алиссон. - Я хочу поблагодарить мою семью и жену, которая поддерживает меня всегда и во всем, моих родителей, которые сейчас находятся в Бразилии, - я думаю, они смотрят эту церемонию. Я не чувствую, что мне повезло, я просто чувствую себя счастливым и благодарным. Я также хочу выразить благодарность моим товарищам по команде, всему персоналу "Ливерпуля", большое вам спасибо".

Алиссон в сезоне-2018/19 в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов, пропустив 12 мячей в 13 матчах, в шести из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе со сборной Бразилии 27-летний голкипер выиграл Кубок Америки, сыграв пять из шести матчей на турнире "на ноль" и пропустив всего один мяч - в финале против сборной Перу (3:1). Также он стал лучшим вратарем Лиги чемпионов и был признан лучшим голкипером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).