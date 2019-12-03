{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Получивший приз Яшина Алиссон заявил, что чувствует себя счастливым

Издание France Football учредило премию в сентябре
Алиссон AP Photo/Francois Mori
Описание
Алиссон
© AP Photo/Francois Mori

ТАСС, 3 декабря. Бразильский вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон заявил, что, получив приз лучшего вратаря года имени Льва Яшина, он чувствует себя счастливым. Об этом Алиссон заявил на церемонии вручения "Золотого мяча", которая прошла в Париже вечером в понедельник.

На эту тему
За выслугу лет. Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч"

Второе место занял немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, третье - бразильский вратарь английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

"Для меня большая честь находиться здесь в присутствии великих футболистов и футболисток, - сказал Алиссон. - Я хочу поблагодарить мою семью и жену, которая поддерживает меня всегда и во всем, моих родителей, которые сейчас находятся в Бразилии, - я думаю, они смотрят эту церемонию. Я не чувствую, что мне повезло, я просто чувствую себя счастливым и благодарным. Я также хочу выразить благодарность моим товарищам по команде, всему персоналу "Ливерпуля", большое вам спасибо".

Алиссон в сезоне-2018/19 в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов, пропустив 12 мячей в 13 матчах, в шести из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Вместе со сборной Бразилии 27-летний голкипер выиграл Кубок Америки, сыграв пять из шести матчей на турнире "на ноль" и пропустив всего один мяч - в финале против сборной Перу (3:1). Также он стал лучшим вратарем Лиги чемпионов и был признан лучшим голкипером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

На эту тему
Вошел в историю. Бразильский вратарь Алиссон стал первым лауреатом приза имени Льва Яшина

Издание France Football учредило премию в сентябре. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР, кроме того, журнал "Огонек" с 1960 года вручает премию лучшему вратарю сезона, которая носит имя Яшина.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Бокс
Бетербиев не будет ставить на кон титул WBC в поединке с Фаньлуном
Бой между спортсменами запланирован на 2020 год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС