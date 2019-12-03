{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Вошел в историю. Бразильский вратарь Алиссон стал первым лауреатом приза имени Льва Яшина

Трофей учредили в сентябре, дав ему имя легендарного голкипера сборной СССР и московского "Динамо"
Алиссон EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Алиссон
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 3 декабря. Церемония вручения наград по версии журнала France Football прошла в понедельник в парижском театре Шатле. На мероприятии были вручены индивидуальные призы лучшему футболисту и футболистке ("Золотой мяч") года, лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина) и лучшему молодому игроку (трофей имени Раймона Копа) - их обладателями стали Лионель Месси, Меган Рапино, Алиссон и Маттейс де Лигт.

На эту тему
Бразилец Алиссон стал первым обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина

В этот вечер отдельного внимания заслуживало вручение награды лучшему вратарю, которая получила имя олимпийского чемпиона (1956 год), победителя первого в истории чемпионата Европы (1960), пятикратного чемпиона СССР в составе московского "Динамо" Льва Яшина. Фигура отечественного голкипера тесно связана с France Football и главным призом авторитетного французского журнала, который был учрежден в 1956 году, вручался 64 раза, но только однажды достался голкиперу. Им в 1963 году стал именно Яшин, в феврале 2019 года France Football назвал голкипера, получившего прозвище "Черный паук", лучшим вратарем в истории футбола (в десятке лучших он опередил англичан Гордона Бэнкса и Питера Шилтона, итальянцев Дино Дзоффа и Джанлуиджи Буффона, немца Мануэля Нойера, датчанина Петера Шмейхеля , Зеппа Майера из ФРГ, испанца Икера Касильяса и голландца Эдвина ван дер Сара - прим. ТАСС). Уже в сентябре стало известно, что в честь Яшина будет названа награда лучшему вратарю по итогам календарного года.

Церемонию, прошедшую в Париже, посетили внук легендарного голкипера Василий Фролов, вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин, а также представители руководства клуба. Действующий голкипер команды в день мероприятия на своей странице в социальной сети Instagram назвал пару фаворитов: немца Марка-Андре тер Штегена из испанской "Барселоны" и бразильца Алиссона из английского "Ливерпуля". Также на приз имени Яшина претендовали бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), словенцы Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Самир Ханданович ("Интер", Италия), немец Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), испанец Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), камерунец Андре Онана ("Аякс", Нидерланды) и поляк Войцех Щенсный ("Ювентус", Италия).

Бразилия - кузница вратарских талантов

Первым в истории обладателем трофея имени Льва Яшина стал Алиссон. 27-летний бразилец в календарном году завоевал два трофея - с "Ливерпулем" он выиграл Лигу чемпионов, а со сборной страны победил на Кубке Америки. В 13 матчах главного клубного турнира Европы Алиссон пропустил всего 12 мячей, сыграв шесть встреч "на ноль", а на континентальном первенстве соперники смогли поразить его ворота только один раз - это произошло в финале с командой Перу (3:1). К декабрю Алиссон успел получить признание со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной Федерации футбола (ФИФА), которые назвали его лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19 и лучшим голкипером года соответственно.

Примечательно, что в тройке сильнейших оказались сразу два голкипера из Бразилии: третью строчку занял Эдерсон. Страна, для которой исторически вратарская позиция является проблемной, сейчас имеет в своем распоряжении сразу двух голкиперов мирового уровня. Тот же Эдерсон вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской футбольной лиги, но этого оказалось мало, чтобы вытеснить Алиссона в сборной Бразилии, поэтому весь Кубок Америки он провел в статусе резервиста. Лучший голкипер 2019 года также взобрался на седьмую позицию в списке на "Золотой мяч", опередив всех из бразильцев, играющих в поле.

На эту тему
Фролов: Алиссон сказал, что трофей имени Яшина является одним из важнейших в его жизни

Внук Яшина Василий Фролов в разговоре с ТАСС положительно отозвался о выборе Алиссона первым обладателем награды. "Полностью согласен с выбором в пользу Алиссона, - сказал Фролов. - После церемонии мы очень мило с ним пообщались. Он сказал, что награда является очень серьезной и одной из важнейших в его жизни".

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, рассуждая о прогрессе Алиссона, отметил, что ему помог переход в "Ливерпуль" - один из сильнейших клубов мира. "Раньше были разговоры о том, что бразильские вратари являются слабыми, но подобный успех связан с тем, что тот же Алиссон выступает в одном из лучших клубов мира. Играя за такую команду, с такими мастерами, ты будешь расти и прогрессировать", - сказал специалист, назвав бразильца замечательным вратарем, который провел великолепный сезон.

Новая вершина Лионеля Месси

Главный трофей вечера получил Лионель Месси. Для 32-летнего аргентинского нападающего из "Барселоны" этот "Золотой мяч" стал уже шестым в карьере, ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Ни одному футболисту в истории награда не доставалась так часто. Ближе всех к нему находится 34-летний португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который признавался лучшим в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

На эту тему
Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Чтобы выиграть шестой "Золотой мяч", Месси в 2019 году хватило титула чемпиона Испании, а также званий лучшего бомбардира национального первенства (36 голов) и Лиги чемпионов (12). Второе место в борьбе за награду занял партнер Алиссона по "Ливерпулю" - защитник Вирджил ван Дейк. Тройку лучших замкнул Роналду, который в этом году не только помог "Ювентусу" стать чемпионом Италии, но и выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии.

В споре молодых талантов первенствовал защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, летом сменивший родной "Аякс" на "Ювентус". 20-летний игрок обороны с предыдущим клубом выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, также его команда сенсационно дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Со сборной он добрался до решающего матча "Финала четырех" Лиги наций, где голландцы со счетом 0:1 уступили португальцам. В тройку лучших футболистов в возрасте до 21 года также вошли 19-летний английский нападающий немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Джейдон Санчо и 20-летний португальский форвард испанского "Атлетико" Жоау Фелиш.

На эту тему
Голландец де Лигт признан лучшим молодым футболистом 2019 года

В этот вечер в Париже во второй раз в истории был вручен "Золотой мяч" лучшей футболистке года. Ей стала полузащитник сборной США и американского "Рейна" Меган Рапино, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира, а также получила приз лучшему игроку по версии ФИФА. В споре за эту награду американка обошла француженку Люси Бронз и соотечественницу Алекс Морган.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Очередная неудача. Футболисты ЦСКА уступили "Арсеналу" в последней домашней игре года
Встреча завершилась со счетом 0:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС