Вошел в историю. Бразильский вратарь Алиссон стал первым лауреатом приза имени Льва Яшина

ТАСС, 3 декабря. Церемония вручения наград по версии журнала France Football прошла в понедельник в парижском театре Шатле. На мероприятии были вручены индивидуальные призы лучшему футболисту и футболистке ("Золотой мяч") года, лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина) и лучшему молодому игроку (трофей имени Раймона Копа) - их обладателями стали Лионель Месси, Меган Рапино, Алиссон и Маттейс де Лигт.
В этот вечер отдельного внимания заслуживало вручение награды лучшему вратарю, которая получила имя олимпийского чемпиона (1956 год), победителя первого в истории чемпионата Европы (1960), пятикратного чемпиона СССР в составе московского "Динамо" Льва Яшина. Фигура отечественного голкипера тесно связана с France Football и главным призом авторитетного французского журнала, который был учрежден в 1956 году, вручался 64 раза, но только однажды достался голкиперу. Им в 1963 году стал именно Яшин, в феврале 2019 года France Football назвал голкипера, получившего прозвище "Черный паук", лучшим вратарем в истории футбола (в десятке лучших он опередил англичан Гордона Бэнкса и Питера Шилтона, итальянцев Дино Дзоффа и Джанлуиджи Буффона, немца Мануэля Нойера, датчанина Петера Шмейхеля , Зеппа Майера из ФРГ, испанца Икера Касильяса и голландца Эдвина ван дер Сара - прим. ТАСС). Уже в сентябре стало известно, что в честь Яшина будет названа награда лучшему вратарю по итогам календарного года.
Церемонию, прошедшую в Париже, посетили внук легендарного голкипера Василий Фролов, вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин, а также представители руководства клуба. Действующий голкипер команды в день мероприятия на своей странице в социальной сети Instagram назвал пару фаворитов: немца Марка-Андре тер Штегена из испанской "Барселоны" и бразильца Алиссона из английского "Ливерпуля". Также на приз имени Яшина претендовали бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), словенцы Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Самир Ханданович ("Интер", Италия), немец Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), испанец Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), камерунец Андре Онана ("Аякс", Нидерланды) и поляк Войцех Щенсный ("Ювентус", Италия).
Бразилия - кузница вратарских талантов
Первым в истории обладателем трофея имени Льва Яшина стал Алиссон. 27-летний бразилец в календарном году завоевал два трофея - с "Ливерпулем" он выиграл Лигу чемпионов, а со сборной страны победил на Кубке Америки. В 13 матчах главного клубного турнира Европы Алиссон пропустил всего 12 мячей, сыграв шесть встреч "на ноль", а на континентальном первенстве соперники смогли поразить его ворота только один раз - это произошло в финале с командой Перу (3:1). К декабрю Алиссон успел получить признание со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной Федерации футбола (ФИФА), которые назвали его лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19 и лучшим голкипером года соответственно.
Примечательно, что в тройке сильнейших оказались сразу два голкипера из Бразилии: третью строчку занял Эдерсон. Страна, для которой исторически вратарская позиция является проблемной, сейчас имеет в своем распоряжении сразу двух голкиперов мирового уровня. Тот же Эдерсон вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской футбольной лиги, но этого оказалось мало, чтобы вытеснить Алиссона в сборной Бразилии, поэтому весь Кубок Америки он провел в статусе резервиста. Лучший голкипер 2019 года также взобрался на седьмую позицию в списке на "Золотой мяч", опередив всех из бразильцев, играющих в поле.
Внук Яшина Василий Фролов в разговоре с ТАСС положительно отозвался о выборе Алиссона первым обладателем награды. "Полностью согласен с выбором в пользу Алиссона, - сказал Фролов. - После церемонии мы очень мило с ним пообщались. Он сказал, что награда является очень серьезной и одной из важнейших в его жизни".
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк, рассуждая о прогрессе Алиссона, отметил, что ему помог переход в "Ливерпуль" - один из сильнейших клубов мира. "Раньше были разговоры о том, что бразильские вратари являются слабыми, но подобный успех связан с тем, что тот же Алиссон выступает в одном из лучших клубов мира. Играя за такую команду, с такими мастерами, ты будешь расти и прогрессировать", - сказал специалист, назвав бразильца замечательным вратарем, который провел великолепный сезон.
Новая вершина Лионеля Месси
Главный трофей вечера получил Лионель Месси. Для 32-летнего аргентинского нападающего из "Барселоны" этот "Золотой мяч" стал уже шестым в карьере, ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Ни одному футболисту в истории награда не доставалась так часто. Ближе всех к нему находится 34-летний португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который признавался лучшим в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Чтобы выиграть шестой "Золотой мяч", Месси в 2019 году хватило титула чемпиона Испании, а также званий лучшего бомбардира национального первенства (36 голов) и Лиги чемпионов (12). Второе место в борьбе за награду занял партнер Алиссона по "Ливерпулю" - защитник Вирджил ван Дейк. Тройку лучших замкнул Роналду, который в этом году не только помог "Ювентусу" стать чемпионом Италии, но и выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии.
В споре молодых талантов первенствовал защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, летом сменивший родной "Аякс" на "Ювентус". 20-летний игрок обороны с предыдущим клубом выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, также его команда сенсационно дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Со сборной он добрался до решающего матча "Финала четырех" Лиги наций, где голландцы со счетом 0:1 уступили португальцам. В тройку лучших футболистов в возрасте до 21 года также вошли 19-летний английский нападающий немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Джейдон Санчо и 20-летний португальский форвард испанского "Атлетико" Жоау Фелиш.
В этот вечер в Париже во второй раз в истории был вручен "Золотой мяч" лучшей футболистке года. Ей стала полузащитник сборной США и американского "Рейна" Меган Рапино, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира, а также получила приз лучшему игроку по версии ФИФА. В споре за эту награду американка обошла француженку Люси Бронз и соотечественницу Алекс Морган.