Вошел в историю. Бразильский вратарь Алиссон стал первым лауреатом приза имени Льва Яшина

ТАСС, 3 декабря. Церемония вручения наград по версии журнала France Football прошла в понедельник в парижском театре Шатле. На мероприятии были вручены индивидуальные призы лучшему футболисту и футболистке ("Золотой мяч") года, лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина) и лучшему молодому игроку (трофей имени Раймона Копа) - их обладателями стали Лионель Месси, Меган Рапино, Алиссон и Маттейс де Лигт.

В этот вечер отдельного внимания заслуживало вручение награды лучшему вратарю, которая получила имя олимпийского чемпиона (1956 год), победителя первого в истории чемпионата Европы (1960), пятикратного чемпиона СССР в составе московского "Динамо" Льва Яшина. Фигура отечественного голкипера тесно связана с France Football и главным призом авторитетного французского журнала, который был учрежден в 1956 году, вручался 64 раза, но только однажды достался голкиперу. Им в 1963 году стал именно Яшин, в феврале 2019 года France Football назвал голкипера, получившего прозвище "Черный паук", лучшим вратарем в истории футбола (в десятке лучших он опередил англичан Гордона Бэнкса и Питера Шилтона, итальянцев Дино Дзоффа и Джанлуиджи Буффона, немца Мануэля Нойера, датчанина Петера Шмейхеля , Зеппа Майера из ФРГ, испанца Икера Касильяса и голландца Эдвина ван дер Сара - прим. ТАСС). Уже в сентябре стало известно, что в честь Яшина будет названа награда лучшему вратарю по итогам календарного года.

Церемонию, прошедшую в Париже, посетили внук легендарного голкипера Василий Фролов, вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин, а также представители руководства клуба. Действующий голкипер команды в день мероприятия на своей странице в социальной сети Instagram назвал пару фаворитов: немца Марка-Андре тер Штегена из испанской "Барселоны" и бразильца Алиссона из английского "Ливерпуля". Также на приз имени Яшина претендовали бразилец Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), словенцы Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Самир Ханданович ("Интер", Италия), немец Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), испанец Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), камерунец Андре Онана ("Аякс", Нидерланды) и поляк Войцех Щенсный ("Ювентус", Италия).

Бразилия - кузница вратарских талантов

Первым в истории обладателем трофея имени Льва Яшина стал Алиссон. 27-летний бразилец в календарном году завоевал два трофея - с "Ливерпулем" он выиграл Лигу чемпионов, а со сборной страны победил на Кубке Америки. В 13 матчах главного клубного турнира Европы Алиссон пропустил всего 12 мячей, сыграв шесть встреч "на ноль", а на континентальном первенстве соперники смогли поразить его ворота только один раз - это произошло в финале с командой Перу (3:1). К декабрю Алиссон успел получить признание со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной Федерации футбола (ФИФА), которые назвали его лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19 и лучшим голкипером года соответственно.

Примечательно, что в тройке сильнейших оказались сразу два голкипера из Бразилии: третью строчку занял Эдерсон. Страна, для которой исторически вратарская позиция является проблемной, сейчас имеет в своем распоряжении сразу двух голкиперов мирового уровня. Тот же Эдерсон вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской футбольной лиги, но этого оказалось мало, чтобы вытеснить Алиссона в сборной Бразилии, поэтому весь Кубок Америки он провел в статусе резервиста. Лучший голкипер 2019 года также взобрался на седьмую позицию в списке на "Золотой мяч", опередив всех из бразильцев, играющих в поле.