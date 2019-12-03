За выслугу лет. Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч"

Год назад, в 2018-м, после проведения в России чемпионата мира, казалось, что эра аргентинца Месси и португальского форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду подошла к концу. Эти двое в период с 2008 по 2017 год завоевали по пять "Золотых мячей", не дав ни единого шанса остальным всерьез претендовать на эту награду. В прошлом декабре Париж с трофеем покинул лидер и главная звезда сборной Хорватии Лука Модрич. После такого стоило ждать, что теперь и другие игроки смогут включиться в борьбу, но этого не произошло.

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Главным конкурентом титулованного аргентинца заслуженно считался защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который в прошлом сезоне с клубом выиграл Лигу чемпионов, а с национальной командой дошел до финала Лиги наций. Этих успехов, а также заслуженно приобретенной репутации лучшего защитника мира хватило для того, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в августе признал его лучшим футболистом года по версии организации. В противовес этому Международная ассоциация футбола (ФИФА), в опросе которой принимали участие тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики, месяцем позже назвала лучшим уже Месси. Та победа аргентинца повлекла за собой разговоры о фальсификациях при голосовании, которые ФИФА методично опровергала. К декабрю счет в этом противостоянии был ничейным и выявление победителя в этом споре зависело от "Золотого мяча". Формат голосования, выбранный France Football, изначально выглядел более предпочтительным для голландца, поскольку здесь все решало мнение жюри, состоящего из спортивных журналистов из разных стран: каждый из них должен был назвать пятерку лучших по своему мнению; футболисты, указанные в той или иной анкете, получили 6, 4, 3, 2 или 1 очко соответственно, в зависимости от места, на которое его определил тот или иной участник голосования. В пользу ван Дейка говорил тот факт, что в аналогичном опросе среди журналистов он получил 71 первое место против 43 у Месси. Былые заслуги перевесили свежие успехи Критерии, по которым члены жюри, созванного France Football, выбирали лучшего игрока уходящего года, предельно просты. Во-первых, это "индивидуальные достижения и успехи в составе клуба и сборной в течение года", во-вторых — обтекаемая формулировка "класс игрока" с пояснением о таланте и демонстрации духа честной игры, а в-третьих, "карьера игрока", то есть то, какой след в истории футбола успел оставить тот или иной претендент на награду.

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Если посмотреть на эти пункты, фаворитом должен был считаться именно ван Дейк, при непосредственном участии которого "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов — главный клубный турнир европейского футбола. Причем сделал это, совершив камбэк после поражения 0:3 в первом полуфинальном матче против "Барселоны" во главе с Месси (на своем поле английский клуб одержал победу с еще более крупным счетом — 4:0). Также за плечами голландца финал Лиги наций, уже названный титул лучшего игрока года по версии УЕФА, звание лучшего футболиста прошлого сезона в чемпионате Англии и включение во множество различных символических сборных. Противовесом этому может служить победа либо на чемпионате мира, либо на континентальном первенстве. Первый полтора года назад завершился в России и никак не мог влиять на расклад сил, а на втором (Кубок Америки) сборная Аргентины во главе с Месси заняла третье место. При сравнении трофеев южноамериканец мог противопоставить Лиге чемпионов ван Дейка только чемпионат Испании, который "Барселона" дежурным образом выиграла в восьмой раз за последние 11 лет. Впрочем, индивидуальных наград у Месси за прошлый сезон тоже немало: он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и внутреннего первенства, а также выиграл "Золотую бутсу" — приз самому результативному игроку, выступающему в национальных чемпионатах стран, входящих в УЕФА. Таким образом, между командной работой ван Дейка в "Ливерпуле" и успехами Месси условно можно поставить знак равенства.