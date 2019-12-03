За выслугу лет. Месси в рекордный шестой раз получил "Золотой мяч"

Год назад, в 2018-м, после проведения в России чемпионата мира, казалось, что эра аргентинца Месси и португальского форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду подошла к концу. Эти двое в период с 2008 по 2017 год завоевали по пять "Золотых мячей", не дав ни единого шанса остальным всерьез претендовать на эту награду. В прошлом декабре Париж с трофеем покинул лидер и главная звезда сборной Хорватии Лука Модрич. После такого стоило ждать, что теперь и другие игроки смогут включиться в борьбу, но этого не произошло.
Главным конкурентом титулованного аргентинца заслуженно считался защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который в прошлом сезоне с клубом выиграл Лигу чемпионов, а с национальной командой дошел до финала Лиги наций. Этих успехов, а также заслуженно приобретенной репутации лучшего защитника мира хватило для того, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в августе признал его лучшим футболистом года по версии организации. В противовес этому Международная ассоциация футбола (ФИФА), в опросе которой принимали участие тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики, месяцем позже назвала лучшим уже Месси. Та победа аргентинца повлекла за собой разговоры о фальсификациях при голосовании, которые ФИФА методично опровергала.
К декабрю счет в этом противостоянии был ничейным и выявление победителя в этом споре зависело от "Золотого мяча". Формат голосования, выбранный France Football, изначально выглядел более предпочтительным для голландца, поскольку здесь все решало мнение жюри, состоящего из спортивных журналистов из разных стран: каждый из них должен был назвать пятерку лучших по своему мнению; футболисты, указанные в той или иной анкете, получили 6, 4, 3, 2 или 1 очко соответственно, в зависимости от места, на которое его определил тот или иной участник голосования. В пользу ван Дейка говорил тот факт, что в аналогичном опросе среди журналистов он получил 71 первое место против 43 у Месси.
Былые заслуги перевесили свежие успехи
Критерии, по которым члены жюри, созванного France Football, выбирали лучшего игрока уходящего года, предельно просты. Во-первых, это "индивидуальные достижения и успехи в составе клуба и сборной в течение года", во-вторых — обтекаемая формулировка "класс игрока" с пояснением о таланте и демонстрации духа честной игры, а в-третьих, "карьера игрока", то есть то, какой след в истории футбола успел оставить тот или иной претендент на награду.
Если посмотреть на эти пункты, фаворитом должен был считаться именно ван Дейк, при непосредственном участии которого "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов — главный клубный турнир европейского футбола. Причем сделал это, совершив камбэк после поражения 0:3 в первом полуфинальном матче против "Барселоны" во главе с Месси (на своем поле английский клуб одержал победу с еще более крупным счетом — 4:0). Также за плечами голландца финал Лиги наций, уже названный титул лучшего игрока года по версии УЕФА, звание лучшего футболиста прошлого сезона в чемпионате Англии и включение во множество различных символических сборных.
Противовесом этому может служить победа либо на чемпионате мира, либо на континентальном первенстве. Первый полтора года назад завершился в России и никак не мог влиять на расклад сил, а на втором (Кубок Америки) сборная Аргентины во главе с Месси заняла третье место. При сравнении трофеев южноамериканец мог противопоставить Лиге чемпионов ван Дейка только чемпионат Испании, который "Барселона" дежурным образом выиграла в восьмой раз за последние 11 лет. Впрочем, индивидуальных наград у Месси за прошлый сезон тоже немало: он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и внутреннего первенства, а также выиграл "Золотую бутсу" — приз самому результативному игроку, выступающему в национальных чемпионатах стран, входящих в УЕФА. Таким образом, между командной работой ван Дейка в "Ливерпуле" и успехами Месси условно можно поставить знак равенства.
Именно тут на первый план вышел бэкграунд аргентинца, который играет на запредельном уровне больше десяти лет, чем, конечно же, не может похвастаться его оппонент. Так и получилось, что самую именитую награду по итогам года капитан "Барселоны" получил не за то, что ему удалось сделать здесь и сейчас, а за выслугу лет.
Время Месси и Роналду уходит безвозвратно
Как бы то ни было, герои прошлого десятилетия, хоть и продолжают выступать на очень высоком уровне, по естественным причинам уступают дорогу более молодым — тем, кому еще не исполнилось 30 лет. По итогам следующего года на первый план в голосованиях ФИФА и France Football должны выйти новые герои. Они могут проявить себя как в Лиге чемпионов и национальных чемпионатах своих стран, так и на юбилейном чемпионате Европы, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге.
УЕФА уже в этом году подал пример двум другим организаторам футбольных премий, отметив выдающуюся игру ван Дейка. Теперь дело за малым — отдать должное и начать вручать награды более молодым звездам, таким как 20-летний чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе из ПСЖ, звезда занимающей первое место в рейтинге ФИФА команды Бельгии Эден Азар из "Реала" или кто-то другой.
Андрей Михайлов