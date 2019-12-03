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Массовый спорт

Ректор РМОУ вскрыл памятную капсулу, заложенную в 2010 году в основание университета

В послании содержится сообщение о начале строительства РМОУ и миссии учебного заведения

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Ректор Российского международного олимпийского университета (РМОУ) Лев Белоусов и студенты вуза вскрыли памятную капсулу, помещенную в фундамент здания в 2010 году при церемонии закладки первого камня учебного заведения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Капсулу торжественно вскрыли Белоусов два учащихся - выпускница Анастасия Бочарникова и студент Хамза Хиласи из Алжира. Торжественные мероприятия, посвященные 10-летию РМОУ, проходят в Сочи.

"Российский международный олимпийский университет призван стать современным образовательным и исследовательским центром спортивной индустрии, площадкой, где будут рождаться новые идеи и проекты, - говорится в послании в капсуле. - Выпускникам университета предстоит приумножить благородные традиции олимпийского движения, продвигать его ценности и идеалы. И, конечно, активно участвовать в организации и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, и многих будущих Олимпиад".

Капсула с посланием будущим поколениям и выпускникам РМОУ была заложена 7 июня 2010 года президентом России Владимиром Путиным и главой Международного олимпийского комитета Жаком Рогге.

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