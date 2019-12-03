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Массовый спорт

Жан-Клод Килли: РМОУ является уникальным наследием Олимпиады в Сочи

Почетный член МОК отметил важность сотрудничества с российской стороной оргкомитета Олимпиады в Сочи

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Российский международный олимпийский университет (РМОУ) стал уникальным наследием Олимпийских игр в Сочи. Об этом на конференции "Старт после финиша", проходящей в рамках празднования 10-летия РМОУ в Сочи, заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК), председатель координационной комиссии по подготовке зимней Олимпиады-2014 Жан-Клод Килли.

"Это настоящая честь - снова оказаться в Сочи, на 10-летии уникального в своем роде университета, - подчеркнул Килли. - Образование - наиболее важная ценность, а его ориентированность на спорт открывает широкие возможность для всех сфер жизни. РМОУ дал образование четырем тысячам молодых людей, которым откроются новые дорогие в этой жизни, этот университет - уникальное и важнейшее наследие Олимпиады 2014 года, лучших Игр в истории".

"Когда мы говорим про инфраструктуру, дороги, наследии Олимпиады, мы понимаем, что они будут служить сотню лет, интеллектуальное наследие - куда больше. И РМОУ служит этим целям", - сказал Килли.

Почетный член МОК отметил важность сотрудничества с российской стороной оргкомитета Олимпиады в Сочи: "Главный опыт, который я почерпнул при подготовке Игр - это то, о чем во всем мире говорят, как о "русской душе". Жаль, что в мире не все знают, что это такое. Только через таких людей мы построим будущее", - подчеркнул член МОК.

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