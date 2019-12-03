Фазель: задачей РМОУ является приумножение наследия лучшей Олимпиады в истории

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Приумножение наследия лучшей в истории олимпийского движения Олимпиады, которая прошла в Сочи в 2014 году, должно стать важной задачей для студентов и выпускников Российского международного олимпийского университета. Такое мнение на торжественном мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею вуза, высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Торжественные мероприятия, посвященные 10-летию РМОУ, проходят в Сочи.

"Прекрасно находиться здесь, в Сочи, видеть так много знакомых лиц. Конечно, от имени Международной федерации хоккея я хочу поздравить РМОУ с десятилетием - это по-настоящему уникальная платформа, где студенты могут получать знания об олимпийском наследии и олимпийском движении. Задача РМОУ - сохранять и развивать уникальное наследие Игр в Сочи, для меня это были самые лучшие Игры во всем мире за всю историю олимпийского движения", - заявил Фазель.

В РМОУ учатся студенты из 63 стран мира, преподаватели представляют 11 стран. Охват российской аудитории - более 4 тыс. учащихся.

Центральным событием празднования юбилея станет международная конференция "Старт после финиша", также в РМОУ пройдет открытие информационно-образовательного центра OVAL, стартует выставка, на которой будет представлена олимпийская коллекция Владимира Потанина.