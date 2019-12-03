ISU извинился за включение костюма фигуриста Шулепова в список на звание лучшего в сезоне

ТАСС, 3 декабря. Международный союз конькобежцев (ISU) принес извинения за включение костюма российского фигуриста Антона Шулепова в список на звание лучшего по итогам сезона. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В произвольной программе Шулепов выступал в костюме, в дизайне которого использованы элементы форм заключенных немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Фигурист выступал под музыку из фильма "Список Шиндлера". Некоторые фанаты уже высказывали свое недовольство, когда Шулепов выступал в этом костюме в ноябре на этапе Гран-при во Франции.

"ISU приносит свои извинения за включение по ошибке костюма Шулепова в список кандидатов на звание лучшего по итогам сезона, - заявил пресс-служба ISU. - Мы исправили эту ошибку, ISU приносит искренние извинения за эту ошибку и негативные чувства, которые вызвала эта ошибка".

В текущем сезоне 23-летний Шулепов занял восьмое место на этапе Гран-при в Японии и стал 11-м на этапе Гран-при во Франции.

Также будут названы лауреаты в номинациях "Самый ценный фигурист года", претендентами являются в том числе россияне Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная (все - одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), "Лучший новичок сезона" - россияне Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов (все - одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары). Кроме того пройдут награждения в номинациях "Лучшая развлекательная программа", "Лучший хореограф", "Лучший тренер", "За достижения в фигурном катании".

По итогам онлайн-голосования, которое завершится 10 февраля, будет опубликован шорт-лист из трех претендентов. Окончательное решение примет жюри. Церемония вручения премий состоится на закрытии чемпионата мира 2020 года вместо традиционного гала-концерта, соревнования пройдут с 16 по 22 марта в канадском Монреале.