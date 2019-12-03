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Массовый спорт

Поздняков надеется, что РМОУ станет флагманом международного спортивного образования

В ходе своего выступления глава ОКР зачитал поздравления в адрес РМОУ от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассчитывает, что Российский международный олимпийский университет (РМОУ) станет флагманом спортивного образования и послужит налаживанию контактов в спортивном мире. Об этом он заявил в ходе празднования 10-летия университета.

В ходе своего выступления Поздняков зачитал поздравления в адрес РМОУ от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. "10-летний юбилей РМОУ - это знаковое событие, которым Россия может гордиться. Университет может сыграть важную роль в налаживании контактов во всем мире. Надеюсь, что РМОУ продолжит вдохновлять будущих спортивных лидеров", - говорится в сообщении.

Поздняков обратил внимание собравшихся на тезис Баха о налаживании контактов: "Обращу внимание на этот важный тезис. Искренне надеюсь, что идеология, изначально заложенная в стратегии РМОУ и направленная на взаимодействие со всеми странами и континентами, сделает РМОУ флагманом международного спортивного образования. На благо мира и прогресса, на основе взаимоуважения"

Центральным событием празднования 10-летнего юбилея станет международная конференция "Старт после финиша", также в РМОУ пройдет открытие информационно-образовательного центра OVAL, стартует выставка, на которой будет представлена олимпийская коллекция Владимира Потанина.

Теги
Поздняков, Станислав Алексеевич
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