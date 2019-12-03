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Сборные по хоккею

Стал известен расширенный состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Турнир пройдет в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определил расширенный состав на чемпионат мира, который пройдет в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив");
  • защитники - Данила Галенюк (СКА), Михаил Гордеев ("Сочи"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен"), Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Антон Малышев ("Буран"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА), Сергей Телегин ("Югра");
  • нападающие - Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон Иглз"), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Лев Комиссаров ("Звезда"), Илья Круглов ("Динамо", Москва), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс"), Захар Шабловский ("Спартак").

Команда приступит к тренировкам 10 декабря. 19 декабря сборная отправится в чешский город Краварже, где проведет заключительный этап подготовки. Российские хоккеисты проведут два товарищеских матча против команд Казахстана (21 декабря) и Словакии (23 декабря).

Молодежный чемпионат мира пройдет в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии (матч состоится 26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря). Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы - 4 января, матч за третье место и финал - 5 января.

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