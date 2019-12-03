Российские пловцы стартуют на чемпионате Европы на короткой воде

ТАСС, 4 декабря. Сборная России по плаванию готовится взять старт на чемпионате Европы на короткой воде. Турнир пройдет с 4 по 8 декабря в шотландском городе Глазго.

В мужскую команду вошли Вячеслав Андрусенко, Илья Бородин, Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Кудашев, Владимир Кудряшов, Мартин Малютин, Даниил Марков, Владимир Морозов, Антон Никитин, Александр Осипенко, Даниил Пасынков, Александр Попков, Александр Прибыток, Григорий Тарасевич и Сергей Фесиков.

В женскую команду включены Ника Годун, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Ирина Кривоногова, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова и Евгения Чикунова.

Лидерами этой команды являются рекордсмен мира, призер чемпионата мира Колесников, призеры чемпионата мира Малютин, Гринев и олимпийский призер Морозов. Последний в этом сезоне третий раз подряд победил в общем зачете Кубка мира. Турнир, который тоже проводится на короткой воде (25 м), предварял чемпионат Европы, поэтому у Морозова есть хорошие шансы увезти из Глазго несколько золотых наград.

Конкуренция на турнире в Шотландии будет не очень высокая. Многие ведущие пловцы Европы пропускают этот старт. В текущем сезоне главным для них был чемпионат мира в Кванджу (Южная Корея), поэтому обладатели золотых наград турнира Юлия Ефимова, Евгений Рылов и рекордсмен мира Антон Чупков решили взять отдых.

Это связано и с тем, что в следующем году в Токио пройдут Олимпийские игры. Чемпионат Европы не вписывается в план подготовки к этому турниру. Одной из главных причин является проведение соревнований в бассейне, который вдвое короче олимпийского.

Боеспособный состав

Несмотря на отсутствие некоторых лидеров сборной, глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ждет от команды высоких результатов. "На чемпионат Европы отобрались те, кто ставил перед собой эту задачу. Часть лидеров следуют своим индивидуальным планам подготовки и пропускают чемпионат в Глазго. Однако у нас подобрался боеспособный состав, который готов бороться за медали с сильнейшими соперниками", - приводит слова Сальникова служба информации ОКР.

В Глазго будут разыграны 40 комплектов наград. Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в 24-й раз. Он пройдет в Международном плавательном центре "Толлкросс", который в 2018 году принимал соревнования в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Великобритания во второй раз принимает чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Впервые это произошло в 1998 году в Шеффилде.