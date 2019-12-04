WADA опубликовало пересмотренный стандарт по тестированию и расследованиям

ТАСС, 4 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пересмотренный Международный стандарт по тестированию и расследованиям (ISTI). Информация размещена на официальном сайте организации.

Изменения ISTI связаны с требованием, в котором говорится, что образец мочи спортсмена должен соответствовать удельному весу для анализа, необходимый объем которого останется на уровне 90 мл. Если же спортсмен сдает более 150 мл, то минимальный удельный вес образца будет снижен с помощью специального прибора до показателя 1,003 и выше. До внесения изменений этот показатель составлял 1,005 или выше.

Если спортсмен предоставит образец объемом более 90 мл, но менее 150 мл, то удельный вес 1,005 будет оставаться в силе. Удельный вес - показатель, который говорит об относительной плотности мочи и отражает фильтрующую функцию почек. Спортсмены, которые предоставят образцы с удельным весом ниже упомянутых измерений, должны будут повторно сдавать анализы, пока не достигнут необходимого показателя удельного веса.

Сообщается, что изменения сократят время, которое некоторые спортсмены проводят на станциях допинг-контроля. Также это поможет экономить ресурсы антидопинговых организаций.

Стандарт был утвержден 4 ноября 2019 года на заседании исполнительного комитета WADA. Изменения вступят в силу 1 марта 2020 года. Отмечается, что пересмотренный стандарт будет предшествовать другим утвержденным раннее изменениям в международных документах, которые вступят в силу 1 января 2021 года. Среди них, например, значится Всемирный антидопинговый кодекс.

Поправки к измерению удельного веса будут применяться во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.