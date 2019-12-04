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Олимпиада-2020 в Токио

Исполком МОК утвердил перенос марафона и соревнований по ходьбе на ОИ из Токио в Саппоро

Соревнования были перенесены из-за жары, которая ожидается в столице Японии
Описание
© AP Photo/Shizuo Kambayashi

ТАСС, 4 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации вместе с оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио объявил Парк Одори в японском Саппоро местом проведения олимпийского марафона. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

1 ноября МОК и администрация столицы Японии окончательно отказались от проведения этих соревнований в Токио из-за жары. "Мы ценим то, что благодаря поддержке стольких людей Парк Одори может быть утвержден так быстро после решения о переносе мероприятия в качестве места проведения марафона", - заявил глава оргкомитета Тосиро Муто.

МОК, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) и оргкомитет Олимпиады приняли единогласное решение по организации маршрутов на 1 и 2 км для соревнований по спортивной ходьбе и трассы длиной 20 км для первой стадии марафона, вторая половина маршрута будет согласована World Athletics и МОК к середине декабря и будет включать в себя основные достопримечательности.

График соревнований также был изменен, чтобы облегчить условия для официальных представителей национальных олимпийских комитетов, тренеров и спортсменов, так как Саппоро находится в 800 км к северу от Токио. 6 августа пройдут соревнования по ходьбе на 20 км среди мужчин, 7 августа - соревнования по ходьбе на 50 км у мужчин и на 20 км у женщин, 8 августа состоится женский марафон, 9 августа - мужской.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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