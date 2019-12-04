Президент УЕФА Чеферин выступил с предложением о допустимости офсайда в 10-20 см

По словам функционера, в работу системы должны быть внесены изменения, касающиеся требований фиксации положения "вне игры". "Это бардак, я считаю, что не нужно фиксировать офсайд, который составляет один или два сантиметра. К тому же линии [в ходе повтора офсайда] рисуют сами видеоассистенты, поэтому получается, что в объективном критерии присутствует субъективный рисунок. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), а также самим арбитрам, наше предложение будет в том, чтобы допустить офсайд в 10-20 см", - заявил Чеферин.

Также он отметил спорность правила о фиксации игры рукой после собрания с тренерами ведущих европейских клубов, когда после повторов специалисты разделялись во мнении об игре рукой.

"[Старший офицер УЕФА по вопросам судейства] Роберто Розетти показывал тренерам эпизоды, где представлена игра рукой, после чего половина комнаты говорила, что игра была, а половина - нет. Поэтому скажите мне, насколько ясно это правило. Некоторые рефери в Англии даже не смотрят видеоповторы, в Италии же смотрят по полчаса. Вы знаете, что это беспорядок, я никогда не был фанатом VAR", - заключил он.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. На данный момент VAR применяется в ведущих европейских чемпионатах, включая чемпионат России, и в матчах Лиги чемпионов. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России.