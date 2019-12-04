Поветкин заявил, что хочет провести бой за титул чемпиона мира

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин ставит перед собой цель снова боксировать за титул чемпиона мира. Об этом заявил сам спортсмен, слова которого ТАСС предоставили организаторы боя россиянина против американца Майкла Хантера.

"У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и выиграть. Хантер - достойный соперник, думаю, мы покажем хороший бой", - сказал Поветкин.

Бой Поветкин - Хантер пройдет в Саудовской Аравии 7 декабря. Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение. На счету Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.