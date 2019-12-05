Сотрудники ФК "Луч" приостановили трудовую деятельность из-за задержек по зарплате

ТАСС, 5 декабря. Работники владивостокского "Луча", выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), объявили о приостановлении трудовой деятельности из-за задержек по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также сотрудники обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой разрешить ситуацию.

"Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства, - говорится в заявлении. - Эти проблемы не решены, они тянутся из года в год. Мы устали терпеть, устали от пустых обещаний. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата, мы не можем работать без зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания".

"Также по причине задержек по заработной плате будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок", - отмечается в заявлении.

На зимний перерыв "Луч" ушел, занимая 15-е место в турнирной таблице и набрав 26 очков в 25 матчах. Всего в Олимп-ФНЛ выступает 20 команд, клубы, занявшие места с 16-го по 20-е, покинут лигу по итогам сезона. Матчи 26-го тура пройдут в марте 2020 года, "Луч" на выезде сыграет с "Чайкой" (Ростовская область).