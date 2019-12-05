{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Сотрудники ФК "Луч" приостановили трудовую деятельность из-за задержек по зарплате

Представители футбольного клуба обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой разрешить ситуацию

ТАСС, 5 декабря. Работники владивостокского "Луча", выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), объявили о приостановлении трудовой деятельности из-за задержек по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также сотрудники обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой разрешить ситуацию.

"Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства, - говорится в заявлении. - Эти проблемы не решены, они тянутся из года в год. Мы устали терпеть, устали от пустых обещаний. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата, мы не можем работать без зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания".

"Также по причине задержек по заработной плате будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок", - отмечается в заявлении.

На зимний перерыв "Луч" ушел, занимая 15-е место в турнирной таблице и набрав 26 очков в 25 матчах. Всего в Олимп-ФНЛ выступает 20 команд, клубы, занявшие места с 16-го по 20-е, покинут лигу по итогам сезона. Матчи 26-го тура пройдут в марте 2020 года, "Луч" на выезде сыграет с "Чайкой" (Ростовская область).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
СКА продлил контракт с лучшим новичком ноября в КХЛ Марченко
Новое соглашение с 19-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2021/22
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС