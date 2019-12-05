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Допинг в спорте

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по ноябрь провели более 9 тыс. тестирований

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор организации Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за 11 месяцев 2019 года провело 9098 тестирований, взяв у спортсменов 10 880 допинг-проб. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В ноябре, по словам Пахноцкой, было организовано 676 тестов и взято 813 допинг-проб. В октябре - 613 тестов и 791 допинг-проба; в сентябре - 605 тестов и 727 допинг-проб.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято у спортсменов 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тыс.

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Допинг
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