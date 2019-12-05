Фигурист Самсонов признался, что волновался перед короткой программой финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Даниил Самсонов испытывал волнение перед стартом короткой программы финала юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Юниоры представляют короткие программы в рамках итогового турнира серии в четверг. 14-летний Самсонов, для которого нынешний сезон стал дебютным на юниорском международном уровне, допустил падение на тройном акселе и за свой прокат получил 77,75 балла.

"Не очень доволен, поскольку мог откатать лучше, без падения, - сказал Самсонов. - Я старался отрабатывать на остальных элементах, чтобы набрать баллы, которые потерял. Конкуренция? Ты стараешься не зацикливаться, отключиться от этого, чтобы прокатать программы, а дальше - как получится".

Самсонов выступал в короткой программе под первым номером. Фигурист признался, что это не сказалось на его выступлении. "Нет, мне кататься первым тоже нравится, потому что размялся - и поехал сразу, - сказал Самсонов. - Было волнение от катания перед такой публикой, на этапах Гран-при было не так много зрителей, это наоборот вдохновляет, нравится выступать при такой большой публике, это помогает, особенно, когда в конце программы хлопают в такт".

Произвольная программа у юниоров пройдет в субботу.