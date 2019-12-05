{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Самсонов признался, что волновался перед короткой программой финала Гран-при

Юниоры в четверг представляют короткие программы в рамках итогового турнира серии

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Даниил Самсонов испытывал волнение перед стартом короткой программы финала юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Юниоры представляют короткие программы в рамках итогового турнира серии в четверг. 14-летний Самсонов, для которого нынешний сезон стал дебютным на юниорском международном уровне, допустил падение на тройном акселе и за свой прокат получил 77,75 балла.

"Не очень доволен, поскольку мог откатать лучше, без падения, - сказал Самсонов. - Я старался отрабатывать на остальных элементах, чтобы набрать баллы, которые потерял. Конкуренция? Ты стараешься не зацикливаться, отключиться от этого, чтобы прокатать программы, а дальше - как получится".

Самсонов выступал в короткой программе под первым номером. Фигурист признался, что это не сказалось на его выступлении. "Нет, мне кататься первым тоже нравится, потому что размялся - и поехал сразу, - сказал Самсонов. - Было волнение от катания перед такой публикой, на этапах Гран-при было не так много зрителей, это наоборот вдохновляет, нравится выступать при такой большой публике, это помогает, особенно, когда в конце программы хлопают в такт".

Произвольная программа у юниоров пройдет в субботу.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Продюсер не исключил создание телеверсии фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"
Биографическая спортивная драма вышла в прокат 28 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС