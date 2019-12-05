Мишина и Павлюченко едва не столкнулись на раскатке в финале юниорского Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристки Анастасия Мишина и Дарья Павлюченко, выступающие в парном катании, едва не столкнулись на разминке перед представлением короткой программы финала Гран-при в Турине.

Спортсменки работали над скольжением отдельно от партнеров, в один момент Мишина не заметила позади себя Павлюченко. Последняя после столкновения упала, и Мишина помогла ей подняться под аплодисменты трибун. Спортсменки не получили повреждений и продолжили раскатку.

Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым, Павлюченко - с Денисом Ходыкиным. Короткие программы в рамках финала Гран-при пары представят позднее в четверг.