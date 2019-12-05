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Футбол в Италии

ФК "Милан" и "Рома" разорвали отношения с Corriere dello Sport из-за скандальной обложки

В четверг газета опубликовала номер с заголовком на первой полосе "Черная пятница", на которой находились форвард "Интера" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг

ТАСС, 5 декабря. Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Рома" публично осудили итальянскую газету Corriere dello Sport из-за расистского скандала и разорвали отношения с изданием. Об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

В четверг Corriere dello Sport опубликовала новый номер с заголовком на первой полосе "Черная пятница", на которой находились форвард "Интера" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг.

"В ответ на заголовок "Черная пятница", опубликованный сегодня газетой [Corriere dello Sport], "Рома" и "Милан" решили запретить ее на наших тренировках до конца года, а наши игроки не будут взаимодействовать с изданием в медийном пространстве до января. Оба клуба знают, что по факту газетная статья с таким заголовком отражала антирасистские настроения, по этой причине мы запретили Corriere dello Sport только до января. Мы по-прежнему полностью привержены борьбе с расизмом", - говорится в сообщении.

Corriere dello Sport была основана в 1924 году и является одной из крупнейших спортивных газет в Италии. По данным на 2008 год, тираж издания составлял 225 тыс. экземпляров.

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