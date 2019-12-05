ФК "Эвертон" уволил Марку Силву с поста главного тренера

ТАСС, 5 декабря. Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Эвертон" подтверждает, что главный тренер Марко Силва покинул клуб", - говорится в сообщении.

Силва возглавил клуб летом 2018 года. В текущем сезоне "Эвертон" располагается 18-м месте, имея в активе 14 очков в 15 матчах. В среду "Эвертон" в гостях уступил самого принципиальному сопернику, "Ливерпулю", со счетом 2:5 в матче чемпионата Англии.