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Футбол в Англии

ФК "Эвертон" уволил Марку Силву с поста главного тренера

Португалец возглавил клуб летом 2018 года

ТАСС, 5 декабря. Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Эвертон" подтверждает, что главный тренер Марко Силва покинул клуб", - говорится в сообщении.

Силва возглавил клуб летом 2018 года. В текущем сезоне "Эвертон" располагается 18-м месте, имея в активе 14 очков в 15 матчах. В среду "Эвертон" в гостях уступил самого принципиальному сопернику, "Ливерпулю", со счетом 2:5 в матче чемпионата Англии.

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