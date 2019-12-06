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Зимние олимпийские виды спорта

Алекно представил пособие для профессиональных волейболистов

В собрание вошло пять книг
Владимир Алекно Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Владимир Алекно
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Один из самых титулованных волейбольных тренеров мира Владимир Алекно презентовал издание "Тренируйся как чемпион. Классический и пляжный волейбол", которое он создавал в соавторстве с главным тренером мужской сборной России по волейболу Туомасом Саммелвуо и тренером по физической подготовке национальной команды Дамиром Колецом. Презентация сборника из пяти книг состоялась в пятницу в ТАСС.

В собрание вошло пять книг, в их создании также принимали участие волейбольные аналитики Дмитрий Соснин, Дмитрий Марюхнич, медики и ученые Фаина Иорданская, Александр Дмитриев, Лариса Гунина, Тамара Абрамова.

В книге собраны знания и опыт, тренерские наработки, медицинские методики и IT-технологии ведущих специалистов российского и мирового волейбола. "Все знания и наработки, о которых говорится в этой книге, связаны именно с профессиональной деятельностью волейболиста", - сказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

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Зимние олимпийские виды спорта
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