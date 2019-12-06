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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" заключил сделку с китайским интернет-гигантом Alibaba

Сделка предоставит команде доступ примерно к 700 млн клиентов Alibaba на различных платформах

ТАСС, 6 декабря. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заключил сделку с китайским интернет-гигантом Alibaba Group Holding Ltd с целью укрепления репутации и увеличения продаж своих товаров в КНР. Об этом сообщает в пятницу телеканал Sky News.

В соответствии с соглашением, Alibaba будет предоставлять атрибутику МЮ на собственной онлайн-видеоплатформе youku.com. Кроме того, на платформе tmall.com появится магазин "Манчестер Юнайтед". По словам представителей английского клуба, эксклюзивное партнерство укрепит связи с огромной базой футбольных болельщиков в Поднебесной, которая насчитывает около 187 млн человек.

"Мы ищем все новые пути к расширению связей с фанатами, и партнерство с Alibaba позволяет им напрямую обращаться с клубом через одну из самых популярных платформ потокового видео в Китае", - отметил управляющий директор Manchester United Group Ричард Арнольд.

По оценке МЮ, сделка предоставит команде доступ примерно к 700 млн клиентов Alibaba на различных платформах.

"Манчестер Юнайтед" - одна из самых популярных и успешных футбольных команд в мире, имеющая значительную базу преданных болельщиков в Китае", - добавил президент китайского интернет-гиганта Майкл Эванс.

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