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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Степанова и Букин рады, что откатали ритм-танец в финале Гран-при без казусов

Ранее у россиян неоднократно возникали проблемы с костюмами в ритм-танце
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, довольны тем, что смогли показать ритм-танец в финале Гран-при в Турине без неожиданных проблем. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Степанова и Букин получили за свой прокат 81,14 балла. Ранее у фигуристов неоднократно возникали проблемы с костюмами в ритм-танце.

"Хорошо прокатали, наконец-то проехали без каких-либо казусов, - сказала Степанова. - Когда вышли со льда, нас порадовала оценка тренеров. Они сказали, что мы молодцы, прокатали с эмоциями, эта похвала очень много значит для нас, потому что они знают наши возможности".

"Даже оценка публики была очень крутая, - добавил Букин. - Мы хотим поблагодарить тех, кто смотрел и кто пришел. Для нас это очень важно, очень приятно".

Фигуристы рассказали о своем отношении к соперникам. "Мы желаем им удачи, состав участников очень силен, это тяжелый старт. Всем гладкого льда", - сказал Букин.

Также Степанова и Букин поделились своим мнением о сильнейшем на текущий момент танцевальном дуэте мира Габриэле Пападакис и Гийоме Сизероне из Франции. "У нас очень хорошие отношения, мы с детства их знаем, - отметила Степанова. - Они нам очень нравятся - и в человеческом плане, и как фигуристы".

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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